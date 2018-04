Elämä

Hyvästä itseluottamuksesta puhutaan paljon, mutta kannattaa muistaa mitä Lenita Airisto sanoi

Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pidän

Jossittelijoita

Kolumnisti on tamperelainen vapaa kirjoittaja ja vihreä feministi.