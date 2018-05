Elämä

Elämässä tarvitaan välillä rajoituksia ja kieltoja – mutta vähintään yhtä tärkeitä ovat asiat, joille voi sano

Ärsyynnyn

Mielestäni

Väännetäänpä

Noiden

Rajoittaminen

aina, kun ihmisestä puhutaan mekanistisen yksinker­taistavasti.Esimerkiksi erilaisten mediasisältöjen vaikutuksista puhutaan usein ikään kuin kysymyksessä olisivat rokotteet, joiden vaikutus on aina vakio. Huolta eri vuosikymmeninä ovat tuottaneet muun muassa sarjakuvat ja nuorison fanittamien artistien sanoitukset.Rokotemallin mukainen ajattelu etenee toisin sanoen näin: kun ihminen altistuu ärsykkeelle X, lopputulema on väistämättä Y.Tuo ärsyke voi olla vaikkapa koukuttava räiskintäpeli tai sosiaalisessa mediassa hypersuositun fitnessmallin treenikuvat. Seurauksena on sekaisin oleva lapsi, joka käyttäytyy väkivaltaisesti tai sairastuu syömishäiriöön.olemme enemmän kuin osiemme, perimämme ja ympäristömme summia, ainutlaatuisia, välillä jopa ihmeellisiä olentoja. Tiedän toki, etteivät kaikki ajattele ihmisestä yhtä ylevästi.Ehkä se selittää, miksi mahdollisista ongelmista puhuttaessa ei yleensä muisteta niin kutsuttuja suojaavia ja altistavia tekijöitä. Ne kun avaavat sitä, miten esimerkiksi jokin toiminta tai elämäntapahtuma vaikuttaa meihin.Tunti Fortnite-peliä ei ole vain tunti räiskintäpeliä, vaan konteksti ratkaisee: millaisissa olosuhteissa ja millaisessa mielentilassa lapsi pelaa, mitä hän on tehnyt ja kokenut ennen peliä ja pelin jälkeen.rautalangasta, mitä altistavat tekijät voivat tarkoittaa.Miten paljon pelaavaan lapseen vaikuttaa se, että krapulainen isä tönäisee äidin syrjään jokaviikonloppuisen riidan päätteeksi ja sulkeutuu omiin oloihinsa juomaan? Mitä Instagramia selaavalle nuorelle tekee se, että hänellä on työuupumuksen kanssa kamppaileva vanhempi, jolle terveellisesti syöminen ja tavoitteellinen treenaaminen ovat koko perheen elämää ohjaileva pakkomielle?skenaarioiden vastapainoksi mielessään voi hahmotella suojaavia tekijöitä pursuilevan perheidyllin.Sellaisen, jossa lapsi ja vanhempi pelaavat yhdessä ja lähtevät sen jälkeen pyöräilemään, ja lapsenpyöreyttään kipuilevaa teiniä halataan ja kehutaan. Sellaisen, jossa aikuinen osaa auttaa lasta ilmaisemaan ja säätelemään hankalia tunteitaan, kun on tapahtunut jotain ikävää, ja iltapalapöydässä kysellään kaikkien kuulumiset.ja joskus jopa kieltäminen on välillä tarpeen. Jos tavoite on kuitenkin vaalia jonkun hyvinvointia, yhtä tärkeää – tai kenties jopa tärkeämpää – on miettiä, miten lisätä enemmän suojaavia tekijöitä tämän elämään.Sen lisäksi, että joissain kohdin on hyvä sanoa ei, pitää olla asioita, joille sanoo kyllä.