Elämä

Maineenhallinta alkaa jo päiväkodissa – Näin pyrimme vaikuttamaan siihen, mitä muut ajattelevat meistä

1. Ihminen on sosiaalinen eläin, jolle lauman hyväksyntä on tärkeää alusta saakka. Jo päiväkoti-ikäinen lapsi alkaa olla tietoinen maineestaan ryhmässä, osoittaa Trends in Cognitive Sciences -lehdessä julkaistu tuore yhdysvaltalainen tutkimusyhteenveto. Lapset ovat leikeissä, ruokailuissa ja muissa arjen tilanteissa herkkiä havainnoimaan toisten lasten ja aikuisten toimintaa. He oppivat, miten käytöstä säädellään muiden silmien alla ja millaisista teoista syntyy toivottu mielikuva.



2. Paitsi että tutkitut viisivuotiaat olivat sosiaalisesta statuksesta tietoisia, he myös osasivat toimia strategisesti antaakseen itsestään haluamansa kuvan, mitä on aiemmin pidetty vasta kouluikäiselle tyypillisenä. He siis tarkoituksella muuttivat käytöstään vaikuttaakseen vaikkapa kiltimmiltä heitä tarkkailevien ihmisten silmissä. Epäselvää on, miten hyvin pieni lapsi ymmärtää erilaisten ominaisuuksien vaihtelevan arvon eri tilanteissa ja eri ihmisten edessä.



3. Ihmisten halu antaa itsestään hyvä kuva on niin vahva, että se vaikuttaa alitajuisesti, vaikka ympärillä olisi vain symbolista yleisöä. Newcastlen yliopiston tutkimuksessa vuodelta 2013 havaittiin, että jo silmien kuvilla varustetut kyltit vähensivät roskaamista kampuksella.



4. Sosiaalisella medialla on tänä päivänä iso rooli julkisen kuvan rakentamisessa. Moni pyrkii säätelemään tarkkaan sitä, mitä itsestään netissä kertoo. Esimerkiksi Lundin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa ihmiset olivat valmiita maksamaan rahaa siitä, että epäedullista arviota heidän yhteistyöhaluistaan kokeen aiemmassa osuudessa ei raportoitu netissä – etenkään oman selfien yhteydessä.