”Luonnosta tuntuu tulleen monille hirveä mörkö, joka pitää aidata, hallita ja kesyttää”, sanoo vuosikymmeniä retkeilijöitä opastanut Raija Hentman

”Luonto ei ole enää automaattisesti kaupunkilaisten arjessa läsnä. Luontosuhde pitää opettaa lapselle erikseen tarpeeksi varhain.”

”Ei kaupunkiympäristössä luonto ole uhka. Uhat ovat muualla, liikenteessä tai muissa ihmisissä.”

pirteä laulu ympäröi Helsingin Uutelan luontopolun rantakallioita.”Kuuntele, siellä tiainen tiksuttelee menemään”, Raija Hentman sanoo.Koska rantakalliot ovat vain parin kilometrin päässä Vuosaaren metroasemalta, linnunlaulun taustalla kuuluu autojen tasainen humina.”Kaupunkilaiset ovat niin tottuneita liikenteen taustameluun, että luonnon hiljaisuus kuulostaa heistä oudolta”, Hentman jatkaa.Raija Hentman on liikkunut luonnossa aktiivisesti lähes koko elämänsä. Hän on toiminut vuosikymmenten ajan retkeilyalan yrittäjänä ja opastanut suomalaisia retkeilemään luonnossa. Hentman on järjestänyt kursseja, vaelluksia ja retkiä sekä kirjoittanut luonnosta kirjoja ja lehtijuttuja. 70-vuotias Hentman elää ja hengittää luontoa edelleen joka päivä ja puolustaa sitä kiihkeästi.”Luonnosta tuntuu tulleen monille hirveä mörkö, joka pitää aidata, hallita ja kesyttää. Luonteva, arkipäiväinen suhtautuminen luontoon on kaupungeista hävinnyt.”ihmisten luontosuhteesta ei juuri puhuttu. Raija Hentman asui adoptiovanhempiensa kanssa Vihdissä. Perheen koti oli lastenkodin kesäpaikan sivurakennuksessa, jossa he saivat asua talonmiehen töitä vastaan.Luonto oli tuolloin osa suomalaisten arkea. Sieltä lasten ja vanhempien kuului hakea lisäelantoa ja monipuolisuutta ruokavalioon sienestämällä, marjastamalla ja kalastamalla. Hentmanille luonto merkitsi varhain muutakin. Hän on kevään lapsi. Kevät sai olon aina kevyeksi.”Muistan, kuinka lapsena kävelin kallioilla ja kuuntelin mustarastaan laulua.”Alakoulussa hän kuvaili ainekirjoituksessa ”helmikuisen hienoja päiviä, jolloin valo saa kuuran kimmeltämään puiden oksilla”.”Luonto on tarjonnut minulle aina yksittäisiä onnen hetkiä, pieniä välähdyksiä. Kun yhtäkkiä edessä avautuu huikaiseva maisema hienossa valossa, se on kuin taulu, jonka äärelle pysähdyn.”retkeilyn sanansaattajaksi oli kuitenkin pitkä. Kun Hentman oli 13-vuotias, perhe muutti Helsingin kantakaupunkiin. Asunnon ikkunat antoivat pölyiselle sisäpihalle. Teini-ikäinen Hentman pakeni Kaivopuistoon luontoa etsimään.Merkonomiopintojen aikana adoptiovanhemmat kuolivat yllät­täen peräjälkeen. Hentman oli 20-vuotias. Yhtäkkiä Helsingissä ei ollut ketään eikä mitään, mikä olisi sitonut häntä kaupunkiin.Pari kuukautta myöhemmin nuori nainen seisoi kahden matkalaukun kanssa öisen Montrealin keskustassa 400 Kanadan dollaria taskussaan. Hän käveli hotelliin ja kysyi, missä on työvoimatoimisto. Seuraavana päivänä hän sai vuokra-asunnon ja heti perään töitä.Luonto oli kaukana, mutta se ei haitannut. Hentman eli kiihkeää nuoruutta. Hän kulki ompelemissaan vaatteissa kaupungin sykkeessä, jaloissa korkeat korot, silmissä irtoripset.Muutaman vuoden jälkeen Hentman palasi Helsinkiin järjestelemään vanhempiensa kuolinpesän asioita. Tarkoitus oli lentää takaisin Kanadaan, mutta hän ei saanut kerättyä tarpeeksi rahaa lentolippuihin.”Olin koko nuoruuteni aivan persaukinen. Kaikki tavarani jäivät Kanadaan. Eniten harmitti kuitenkin kaksi kissaani, jotka jäivät kavereilleni. En tiedä, mitä niille tapahtui.”Sen jälkeen Hentman ei ole hankkinut lemmikkieläimiä eikä perhettäkään. Hän on ollut jatkuvasti liikkeellä.taukopaikalla päiväkotiryhmän lapset hihkuvat ja tutkivat luontoa. Hentman kiittää päiväkotia arvokkaasta työstä. Suhde luontoon rakentuu jo varhain.”Luonto ei ole enää automaattisesti kaupunkilaisten arjessa läsnä. Luontosuhde pitää opettaa lapselle erikseen tarpeeksi varhain”, Hentman sanoo.Luonto vaikuttaa lapseen positiivisesti monin tavoin. Luonnon mikrobeille altistuneilla lapsilla on muita vähemmän allergioita ja terveysongelmia. Sekä suomalais- että sveitsiläistutkimuksissa on osoitettu, että maaseudun lapsilla on kaupunkilaislapsia vähemmän allergioita ja astmaa.”Lasten pitää antaa möyriä mullassa ja panna käpyjä suuhun, se vahvistaa vastustuskykyä”, Hentman sanoo.Epätasaisessa maastossa käveleminen parantaa tasapainoa ja koordinaatiota sekä lisää rohkeutta. Hentmanin mielestä vanhempien ei kannata kieltää lapsia kiipeilemästä ja rymyämästä luonnossa. Lapsi, joka ei ole koskaan tottunut kokeilemaan fyysisiä rajojaan, kehittyy motorisesti heikommin.Luonto ruokkii myös lasten mielikuvitusta. Lasten ei ole yleensä vaikea keksiä luonnossa tekemistä, Hentman toteaa.retkeilyelämä alkoi toden teolla vuonna 1976, kun hän liittyi Helsingin seudun Lapinkävijät -yhdistykseen. Hän hullaantui Lapin luontoon välittömästi.”Aina ei ollut varaa ostaa edes bussilippuja Lappiin, joten silloin liftasin, että pääsin vaeltamaan.”Vuonna 2000 Raija Hentman oli saanut tavallisista palkkatöistä tarpeekseen. Hän oli työskennellyt ensin ”konttorirottana” ja sen jälkeen 17 vuotta Koskelan sairaalassa Helsingissä kuntohoitajana. Hän vietti jo kaiken vapaa-aikansa retkeilemällä ja vaeltamalla, joten oli aika tehdä intohimosta päivätyö.Vuonna 2000 perustamansa Reissureppu-yrityksensä kautta Hentman ehti viedä satoja suomalaisia luontoon.aikana hän on nähnyt kaupunkilaisten luontosuhteen muuttumisen. Suoritusputkessa elävät kaupunkilaiset eivät osaa pysähtyä, hengähtää ja havainnoida ympäristöään, Hentman lataa. Retkioppaan pitää osoittaa heille asioita, kuten Uutelan jäätiköiden sileiksi hiomia, raidallisia kallioita tai rannassa seisovaa, harmaata kelopuuta.”Tuokin kelohonka on niukassa kalliomaassa kasvanut ensin toistasataa vuotta, tehnyt kuolemaa muutaman kymmenen vuotta ja ravistanut oksiaan ja neulasiaan toiset vuosikymmenet. Jonakin päivänä tuulenpuuska kaataa sen. Ihmiset suhtautuvat puihin kauhean välinpitämättömästi, vaikka ne ovat nähneet enemmän kuin moni ihmissukupolvi.”Hentman ihmettelee myös luontoon liittyviä pelkoja. Luontoa pidetään hänestä arvaamattomana ja vaarallisena. Moni ei uskalla lähteä yksin luontoon kävelemään.”Ei kaupunkiympäristössä luonto ole uhka. Uhat ovat muualla, liikenteessä tai muissa ihmisissä.”Susi- ja karhuvihaa hän kritisoi, ja syyttää myös mediaa vihan lietsomisesta.”Ampiainenkin on vaarallisempi eläin kuin susi. Koirat ja lehmät tappavat ihmisiä useammin kuin karhu tai susi.”Monia pelottaa luontoon eksyminen, mutta Hentman kannustaa aloittamaan kävelyn helpoista, merkityistä reiteistä. Suunnistamisen pitäisi kuitenkin olla jokaisen retkeilijän perustaito.”Meillä on kaikenlaisia härpäkkeitä, joiden avulla voi suunnistaa. Mutta mitä sitten, kun älypuhelimesta loppuu akku? Kartan symboleja pitää opetella lukemaan ja siirtämään näkemänsä kartalle. Se vaatii opettelua ja hieman viitseliäisyyttä.”arvostelee nykypolitiikkaa. Vaikka luonto tuottaa myös laskettavissa olevia terveyshyötyjä ja taloudellisia kerrannaisvaikutuksia palveluille, luonnon ydintä ei hänen mielestään voi laskea rahalla.”Se jättää luonnon aina taloudellisesti altavastaajaksi. Jos poliitikoilla ei ole omaa, elävää luontosuhdetta, he eivät osaa arvottaa luontoa päätöksissään muuten kuin raakamaan arvona.”Hentman kannustaa mahdollisimman monia ihmisiä luontoon, mutta vierailut pitäisi tehdä luontoa kunnioittamalla. Esimerkiksi Vantaan Keimolaan rakennetaan tuhansien ihmisten asuinaluetta suojellun suon läheisyyteen. Suolle on suunniteltu kävelyreitit, mutta ne eivät valmistu samaan aikaan asuin­alueen kanssa.”Kohta tuhannet ihmiset kulkevat suolla ristiin rastiin sen sijaan, että he kulkisivat merkityillä reiteillä. Pahimmillaan suo menettää ne luontoarvot, joiden takia se on alun perin suojeltu.”Raija Hentman kiipeää varovasti alas rantakalliolta. Hän täytti toukokuun alussa 70 ja juhlistaa sitä vaeltamalla 70 päivää tänä vuonna. Tämän kevään pitkä vaellus oli hänen elämänsä 167:s. Hentman pitää ­vaelluksilla ortopedisia tukia, sillä molemmissa polvissa on paha nivelrikko. Polvet pitää leikata.”Toipumisaika on vuosi. Näillä vuosikymmenillä en enää halua menettää yhtään vaellusvuotta, joten haluan, että molemmat polvet leikataan kerralla.”Leikkausten jälkeen polvien pitäisi taipua yli 90 asteen, jotta telttailu onnistuisi. Hentman arvelee, että moni olisi luovuttanut vaeltamisen jatkuvien kipujen keskellä.Hän aikoo kuitenkin jatkaa niin pitkään kuin pystyy. Kun hän ei voi enää kantaa rinkkaa, hän vetää eräkärryä.”Kun en voi enää kävellä, minut saa vaikka lennättää erätorppaan. Käppäilen luonnossa sitten sieltä käsin.”Hentman ei ole sosiaalisessa mediassa, mutta suunnittelee opettelevansa sen käytön ja ryhtyvänsä bloggaamaan.”Haluaisin jakaa kokemukseni siitä, että tällaisena puolikuntoisenakin voi vaeltaa ja nauttia luonnosta.”Raija Hentman on vantaalainen 70-vuotias vaellusopas, retkeilytoimittaja ja -kirjailija, joka on työskennellyt vuosikymmeniä retkeilyn parissa. Jäi eläkkeelle Reissureppu-yrityksestään, mutta jatkaa kurssien pitämistä ja kirjoittamista. Toimii Helsingin seudun Lapinkävijöiden puheenjohtajana.Julkaisi tänä keväänä yhdeksännen retkeilyyn liittyvän kirjansa Uusi pääkaupunkiseudun retkeilyopas (Minerva).On kiinnostunut saamenkäsitöistä ja kuvannut niitä Suomessa, Ruotsissa ja Kuolan niemimaalla Venäjällä.”Kun oikaisee itsensä teltassa ja kääriytyy untuvien keskelle pitkän vaelluksen jälkeen, olo on raukea.””Haluan aloittaa aamut rauhallisesti aamupalalla ja sanomalehteä lukemalla silloin, kun en ole retkillä.””Vaikka viihdyn yksin, en ole koskaan nauttinut yksin vaeltamisesta. On hienoa ottaa selvää erilaisista asioista ihmisten kanssa keskustellen.””Kasavuori on upea kallio- ja metsäalue. Sen korkeimmalta kohdalta löytyy pronssikautinen hauta. Huipulta näkee 360 astetta, muun ­muassa Sipoon saaristoon.””Saaren kalliot kohoavat korkeammalle kuin millään muulla Etelä-Suomen saarella. Saaren luontopolku ja saaristomuseo avautuvat yleisölle tänä kesänä.””Upea alue, josta löytyy paljon erityyppisiä maastoja, kuten kallioita, soita, lehtoja ja korpia. Alueella on myös Pitkäjärven lintutorni.””Yksi pääkaupunkiseudun hienoimpia merkittyjä reittejä, jonka maisemat ovat jylhät. Polun varrelta löytyvät vanha kalkkikaivos ja kalkkiuunien jäänteet.””Mustavuori on hieno yhdistelmä luonto- ja historiakohdetta. Alueelta löytyy yksi pääkaupunkiseudun hienoimmista lehdoista. Ensimmäisen maailmansodan aikaiset Viaporin maalinnoitukset muodostavat maastoon jännittäviä sokkeloita.”