Elämä

Voiko velvollisuuksista olla välittämättä? Viis veisaamalla voit saavuttaa mielenrauhan, asiantuntijat sanovat

Tekisikö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mutta

”Erota toisten ihmisten mielipiteet heidän tunteistaan.”

Meillä

Kyse

”Huolehdimme liian usein asioista vailla minkäänlaista kaukokatseisuutta. Pysähdy. Laskelmoi.”

Usein

Aina

Totaalinen piittaamattomuus voi pahimmillaan loukata ja katkoa ihmissuhteita.

Totaalinen

Turhista

https://www.hs.fi/elama/art-2000005525775.html