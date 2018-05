Elämä

Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.

”Tarvitaankos apumiestä, tässä olis tarjolla?””Oletko kokeillut akupunktiota? Mulla se auttoi.”näiden repliikkien muunnelmat? Moni tahattomasti lapseton tunnistaa.Lapsettomien lauantaita vietetään Suomessa äitienpäivää edeltävänä lauantaina, tänä vuonna jo 25. kerran. Tärkeän päivän takana on Simpukka ry, tahattomasti lapsettomien asiaa esiin nostava yhdistys. Lauantaina on tarjolla tarpeeseen tulevaa vertaistukea, vuoden tuskaisimman sunnuntain aattona.itse tahattomasti lapseton pari äitienpäivää. Lähipiiri arvasi – aivan oikein – meidän taatusti toivovan lasta, joten asia oli framilla heti kun häämatkalta palattiin.”Ettei vaan vatsa pullottaisi? Jättikö se kuoharin juomatta?”Miehelle asiasta vitsailtiin hyvässä hengessä, minulle tarjottiin leikkisiä neuvoja.samaiselle lähipiirille raskaaksitulovaikeuksista heti kun ilmeni, mistä kiikasti. Kertominen oli helppoa, koska luotimme läheisten tukeen. Sitä paitsi naamastani olisi joka tapauksessa paistanut kuukautiskierron vaihe, sen verran isosta asiasta minulle oli kyse.Siihen asti olin kyennyt saavuttamaan elämässäni suurin piirtein sen minkä olin halunnut. Olin ollut onnekas.Nyt omat keinot olivat loppu. Olimme sattuman ja lääketieteen armoilla.Yleisvitsit loppuivat, mutta hyvää tarkoittavat keventämisyritykset jatkuivat:”Maailma on lapsia täynnä, sen kun adoptoitte!””Kuule sehän on vaan ihanaa jos saa kahdestaan elää. Vapaasti matkustella ja harrastaa!”Samalla neuvot vakavoituivat:”Oletko kokeillut äänimaljarentoutusta? Seleeniä?”Suoritus perustui vaikkapa lähipiiriläisen oman työkaverin serkun, nykyisen suurperheen äidin kokemuksiin.Avuttomuuden sietämättömyys saa neuvomaan ja ohjaamaan rakkaita, jotka osaavat kyllä itsekin ajatella. Kun epävarmuutta ei kestä, arvelee auttavansa lapsetonta heittämällä kepeänä vaihtoehtona päätökset, joista kannetaan vastuu koko elämän.Tahaton lapsettomuus ei koske vain pareja, mutta kun se koskee pareja, se haavoittaa. Ihan yhtä rakastuneina yhteen menneet parit poksahtelevat puolihuolimattomasti paksuiksi kaiken aikaa. Miksi me emme? Kaikkein ikävimmät repliikit olivatkin mystissävyiset arvailut parinmuodostuksen epäonnistumisesta, jonka lopputulos näkyi nyt sitten lapsettomuutena:”Jos ei vaan tärppää, niin ehkä teitä sitten ei ole tarkoitettu yhteen...”jo vuosia sitten sen, mistä haaveilin: pienessä nyrkissä rutistuneet valkovuokot aivan liian aikaisin sunnuntaiaamuna. Silti ajattelen yhä olevani lapseton, joka sattui saamaan lapsia.Haavoittuvuuden kokemus tuntuu minussa yhä.Tuttu veteraani kiteytti kerran minulle sodassa vahingoittumattomana selvinneen kokemuksen: ”Minä olen niitä ohiammuttuja”. Vertaus lapsettomuuteen on raju ja elämän toiselta laidalta, ymmärrän sen. Sotaan on lähdettävä, lasta ei ole pakko yrittää – aivan niin. Mutta ideassa on minulle jotain samaa.ei aina riipu sankaruudesta, erinomaisuudesta, henkilökohtaisista ominaisuuksista. Siellä me olimme, sattumankin armoilla. Osui kohdalle, tai sitten ei osunut.Raskaaksi tulo ei ole hedelmällisiä kupeitaan rennosti hetkuttavien parien erinomaisuuden tulos. Se osuu kohdalle, se ei osu kohdalle. Ja kun se ei osunut, hyvät neuvot eivät olleet tarpeen.Eniten auttoivat myötäelävät halaukset, rohkaisevat katseet. Äitienpäivät, jotka sai viettää itkettynein silmiin, kenenkään hätääntymättä.