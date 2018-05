Elämä

Flirttipoliisi pilaa juhlat, sillä flirtti ei kestä valoa

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Flirttipoliisin

Flirtti

jostain en pidä, niin flirtti­poliiseista. Törmään heihin joskus, kun juttelen vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa vaikka juhlissa.Flirttipoliisi ujuttautuu mukaan keskusteluun, lausuu huomautuksen ohikulkiessaan tai korottaa äänensä kauempaa. Hänen viestinsä on jotain sellaista kuin:”Kylläpä täällä flirttaillaan.””Varo, se yrittää pokata sut.””Häät tulossa, vai?””No heti löytyi Kyöstille kiinnostavaa seuraa, eehhehheh.”äänensävy voi olla ystävällinen, muka-paheksuva tai vaikka äidillinen. Kasvoilla on usein ovela hymy, sellainen mairean leikkisä. Sanottuaan sanottavansa flirttipoliisi jää yleensä katselemaan kommenttinsa vaikutuksia.Poliisien kommentit kylvävät tuhoa. Kohteet hämmentyvät tai kiusaantuvat. Keskustelu asiallistuu. Jos flirttiä on ollut ilmassa, niin se alkaa nopeasti haihtua.Flirttipoliisit ovat kammottavan tehokkaita ja tietävät sen hyvin. Heidän lausahduksensa voi jäädyttää keskustelun tunnelmaa myös silloin, kun kukaan ei flirttaile. Ihmiset alkavat tarkkailla it­seään ja puhua korostetun hillitysti.on herkkää. Flirttissä on jotain, mikä ei kestä päivänvaloa. Flirtin ensimmäinen sääntö: flirtistä ei puhuta.Se näkyy siinäkin, että emme sano ”Voisimmeko flirttailla hetken?” tai ”Mentäisiinkö ensi perjantaina baariin flirttailemaan?”. Suutelemiseen tai halaukseen voi kysyä lupaa, flirttiin ei. Parhaimmillaan flirtti on kuin julkinen salaisuus, jonka moni tietää, mutta jota kukaan ei lausu ääneen.En usko, että flirttipoliisit aina pyrkivät laskemaan tunnelmaa tai edes vähentämään flirttiä. Osa heistä väittäisi suhtautuvansa flirttiin hyvinkin myönteisesti. Sen sijaan uskon, että nämä ihmiset pitävät toisten kiusaantuneisuudesta ja siitä tunteesta, että kontrolloivat tilannetta.Jos flirttipoliisia kritisoisi, tämä todennäköisesti puolustautuisi sanomalla, että ettekös kestä leikkiä, tai kai sitä nyt saa sanoa ääneen mitä näkee.Oikea vastaus molempiin on tietenkin ei.