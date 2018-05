Theodora Rex on räävitön draghahmo, johon voi törmätä vaikka lähikaupassa – On yksi kysymys, jota Rexiä esittävä Jaana Pirskanen ei halua koskaan kuulla Jaana Pirskasen draghahmo Theodora Rex on innokas flirttailemaan ja ylpeilee vatsamakkaroillaan. Silti moni ihmettelee eniten sitä, onko Theodora mies vai nainen.