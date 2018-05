Elämä

Nolottaako? Punastutko helposti? Kiusallisesta piirteestä voi olla sinulle hyötyä

Kohoaako puna kasvoillesi, kun kompuroit muiden nähden tai sanot vahingossa jotain hassusti? Älä välitä – todennäköisesti se herättää vain sympatiaa. Herkästi nolostuvia ihmisiä pidetään luotettavina, kertoo Journal of Personality and Social Psychology -lehdessä vuonna 2011 julkaistu Kalifornian yliopiston tutkimus.Nolostuminen kertoo yhteistyökyvystä ja pyrkimyksestä toimia yhteisössä myönteisesti. Nolouteen taipuvaiset ihmiset ovat tutkijoiden mukaan esimerkiksi muita ante­liaampia. He ovat myös todennäköisemmin soveltuvia yksiavioiseen suhteeseen.Vaikka punastuminen olisikin herttaista, nolon olo on tukala: verenpaine kohoaa, sydän hakkaa ja hengitys kiihtyy. Kalifornian yliopiston neurologit jäljittivät reaktion syntyä jokseenkin julmalla kokeella, jossa ihmiset laitettiin ensin laulamaan tunnettu Motown-hitti ja sitten kuuntelemaan omaa lauluaan ilman taustanauhaa. Useimmat terveet ihmiset nolostuivat voimakkaasti, mutta samaa tunnetta ei herännyt niissä, joilla tietty aivokuoren alue oli vaurioitunut.Kohtuullinen, ohimenevä nolous on eri asia kuin lamaava häpeä tai sosiaalinen ahdistus. Ero näkyy eleissäkin. Nolostunut katsoo hiukan sivuun, peittää suunsa kädellään ja virnistää tai irvistää. Häpeä saa hautaamaan kasvot kokonaan käsiin.Nolojen tilanteiden pelko voi rajoittaa elämää turhaan. Sen vuoksi ei ehkä uskalla kokeilla uusia asioita tai vaikkapa kysyä neuvoa. Pientä noloutta voi oppia sietämään paremmin, kun katsoo tilannetta ulkopuolisen silmin, kertoo maaliskuussa Motivation and Emotion -lehdessä julkaistu yhdysvaltalaistutkimus.Arvioimme usein itseämme kriittisemmin kuin muita.