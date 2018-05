Elämä

Yksinkertainen helmitesti paljasti: Lapsi tunnistaa kiusaamisen, kun aikuinen jää epäröimään

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Olin

Olin

sinua on kiusattu, pudota helmi tähän lasipurkkiin. Entä oletko itse kiusannut muita?Vietin taannoin muutaman tunnin yhden peruskoulun tapahtumapäivässä neljän lasipurkin kanssa. Oli siis kyllä- ja ei-purkit itse kiusaamiselle ja toinen pari kiusattuna olemiselle. Jokaisella vastaajalla oli kaksi helmeä purkkeihin pudotettavaksi.Vartioimani tehtäväpiste keskittyi vihapuheeseen, mutta tehtävät eivät olleet itse kehittämiäni vaan ysiluokkalaisten.Mikä onkin hyvä, koska olen kyyninen. Ajattelin mutten sanonut ennakkoon, että pieleen menee. Kiusattuna olemiseen vastataan kenties rehellisesti, kiusaajana itse olemiseen ei.Pienet lapsetkin hoksaavat kyllä, mitä aikuiset tällaisiin kysymyksiin toivovat vastaukseksi. Ekaluokkalainenkin panee puoliautomaattisesti helmensä ei-purkkiin, koska on jo oppinut, että kiusaaminen on väärin.väärässä. Surullisin vuori helmiä kertyi kyllä siihen purkkiin, millä kerrottiin kiusattuna olemisesta. Se purkki oli kaikkein suurin valmiiksi. Silti piti hakea rinnalle toinen, kun se täyttyi niin nopeaan.Mutta paljon kiinnostavampaa liikehdintää aiheutti se toinen kysymys.Nimittäin: lasketaanko se, jos oli kiusaaja, muttei ole enää? Tai jos se kävi jo eskarissa tai vain kerran? Tai jos se oli sellaista lievää, ettei ihan varmasti tiedä loukkasiko se?Saako laittaa tuon isoimman punaisen helmen, kun hävettää?väärässä, koska tehtävää tekivät keskenkasvuiset. Aikuinenhan ei voi tuollaiseen epäreiluun kysymykseen kunnialla vastata.Vai oletteko usein tavanneet ihmisiä, jotka myöntäisivät itse tuottavansa vihapuhetta? Edes internetissä. Ette tietenkään.Myrkkyä kylvää aina joku muu. Jos sanomme jotain loukkaavaa, kyseessä on oikeutettu suuttumus, koska mehän olemme kaikki hyvien puolella. Jos jotakuta sattuu, on lupa huutaa, että mielensäpahoittaja. Rasisti esimerkiksi ei ole kukaan koskaan.Aikuisenhan ei tällaista tarvitse edes harkita. Siksi juuri tekikin vaikutuksen, kun vasta sosiaalisia taitoja harjoittelevat pikkuoppilaatkin jäivät käsi ilmassa miettimään. Saako laittaa helmen sekä kyllä- että ei-purkkeihin, jos on tehnyt, mutta tietää ettei pitäisi tehdä? Mistä sen tietää, onko kiusannut.Mietin useamman tunnin, mutta oma käteni on yhä ilmassa.