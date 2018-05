”Lasten kehittyminen on parasta, mitä voi olla” – Kysyimme kolmelta valmentajalta, mikä saa heidät liikuttamaan lapsiamme ilman palkkaa

Elämä

”Lasten kehittyminen on parasta, mitä voi olla” – Kysyimme kolmelta valmentajalta, mikä saa heidät liikuttamaa

”Pyöritän yökerhoa Helvetin tulirotkossa ja minulla on noin 40 lasta, kaikki poikia. Kuulostaa ehkä raamatulliselta uhkakuvalta, mutta elämäni on itse asiassa erittäin hauskaa. Helvetin tulirotko on Forssan leikkisä lempinimi. Pidän siellä Status-nimistä yökerhoa yhdessä mieheni kanssa.