”Sun pitäisi vain rentoutua” on oikeasti hyvä seksineuvo

, että ”sun pitäisi vain rentoutua” -tokaisu nostaa karvat pystyyn monelta kiihottumis- tai orgasmiongelman kanssa kamppailevalta.Kehotuksessa on kuitenkin vissi peränsä.Todellinen ongelma on siinä, että rentoutuminen ei ole suinkaan niin helppoa kuin huoleton heitto antaa ymmärtää.ihmiset kuvaavat monesti, kuinka vaikea on vain ”antaa mennä” tai ”heittäytyä”. Ilmaisuina ne kuvaavat osuvasti sitä luottavaisen ”relaa” olotilaa, jossa seksistä nauttii hyvin todennäköisesti.Vaikka tilanne olisi mitä miellyttävin ja kumppani mitä kuumin, suorituspaineet, epävarmuus ja pelot voivat painaa vaakakupissa siinä määrin, että olo on kohtuuttoman itsekriittinen tai epämääräisen varautunut. Tämä johtaa usein siihen, että kiihottuminen tai orgasmin saaminen vaikeutuvat ratkaisevasti ja fiilis kärsii muutenkin.ei kannata tavoitella rentoutumisessakaan, sillä se auttaa, että on riittävän rentoutunut. Kehon pitää tavallaan päättää, mitä se milläkin hetkellä tekee enemmän: stressaa vai rentoutuu.Kehoa voi myös avittaa jompaankumpaan suuntaan. Se tekee nimittäin tiivistä yhteistyötä mielen kanssa. Sen vuoksi muun muassa ajatukset ja tunteet vaikuttavat kehon toimintaan ja kehon toiminta taas ajatuksiin ja tunteisiin.todettuna ihminen voi rentoutua mieli tai kehon edellä. Samaan mukavaan olotilaan on mahdollista päästä, kun kokee itsensä rakastetuksi ja turvassa olevaksi tai kun tietoisesti rauhoittaa hengitystään ja rentouttaa lihaksiaan. Se, mistä lähestymistavasta tai niiden sekoituksesta saa tarkoituksenmukaisimman avun, jää jokaisen itsensä tutkittavaksi.Mikäli oman kehon kuunteleminen ja rentoutuminen ylipäätään on tyystin vierasta, niihin tutustuminen voi olla haastavaa siinä samalla, kun puuhailee nakuna kumppaninsa kanssa ja ottaa kaikenlaisia paineita niin omasta suorituksestaan kuin kumppanin nautinnosta. Alkuun voi olla helpompi päästä esimerkiksi siten, että tekee omassa rauhassa jonkun simppelin rentoutusharjoituksen, joita löytyy tänä päivänä netistä pilvin pimein.kuvitella voi, rentoutumisen taitoa opettelevan tilannetta ei helpota se, että kokee elämässään kovaa ja pitkittynyttä stressiä muutenkin.Sen vuoksi kokonaisstressikuorman purkaminen ja hyvinvointia tukevat elintavat voivat auttaa välillisesti seksielämän parantamisessa.Parhaimmillaan tällöin voi tulla käynnistäneeksi varsinaisen hyvän kierteen – seksi nimittäin lievittää stressiä tutkitusti.