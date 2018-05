Oletko hyvin suorituskeskeinen tai toisten toiveisiin mukautuva? Selityksenä voi olla lapsuudessa syntynyt tunnelukko – Tästä on kyse self help -hitissä

Elämä

Oletko hyvin suorituskeskeinen tai toisten toiveisiin mukautuva? Selityksenä voi olla lapsuudessa syntynyt tun

Sisäinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunnelukot

Psykoterapeutti

Tunnelukot

”Sisäiset

Kun

1.

2.

Tunnelukkoja

Menneisyydestä

Pahimmillaan

”Pelkona

Skeemat

Esimerkiksi