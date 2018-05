Elämä

Onko lemmikki ”se” vai ”hän”? HS:n lukijat sekä asiantuntijat kertovat, kumpi on oikein

”On itseisarvo, että koira on koira.”

”Itse sanon koirastani hän. Samoin voin puhutella myös naapurin koiraa. Siinä on hellittelevä sävy. Samalla korostan lemmikin arvoa elämässä – kyseessä on rakas perheenjäsen. Koiralleni voin sanoa myös rakas tai kulta kuten poikaystävälle. Hah! En kuitenkaan kauhean vakavissani sanoisi koirasta hän missään virallisissa yhteyksissä.”

”Kun muistelen, niin koiralenkillä aina puhutaan toisenkin lemmikistä hän-muodossa. Ja ainakin minun arvomaailmassa se on oikein: koira laumaeläimenä toimii niin eri tavalla kuin ihminen omassa laumassaan.”

”Kissani on ”hän”. Miksei olisi? Onhan hän perheenjäsen siinä missä joku toinenkin. Yhtä tärkeä. Hän on ajatteleva ja tunteva yksilö. Hän tuntee kipua ja mielihyvää. Häntä pelottaa, hän kaipaa ja hän iloitsee. Ei meillä ole samaa kieltä, mutta silti pystymme kommunikoimaan keskenämme, pystymme myös osoittamaan rakkautta ja riitelemäänkin. Sanomme huomenta ja hyvää yötä, kumpikin omalla kielellämme. Eihän hän ymmärrä asioita kuten maailmanpolitiikka (tai mistäs minä tiedän?) tai viime öiset jääkiekkotulokset, mutta voisin kysyä ymmärtääkö niistä kaikki ihmisrotuun kuuluvatkaan? -- Vaatiiko oikeus ”hän” sanaan tietyn määrän raajoja tai karvoja? Kissani on ”hän” ja hän on minun paras kaverini. Eikä hän ole ihmisestä yhtään huonompi.”

”Alunperin tamperelaisena käytin kissoistani yleensä pronominia se. Sittemmin olen asunut 40 vuotta Turussa ja ollut muutenkin länsimurteiden piirissä. Täällä eläimistä käytetään yleensä pronominia hän, osittain vähän vitsikkäästi, etenkin kun ihminen voi olla se. Niinpä, kun juttelen esimerkiksi turkulaisten koiranomistajien kanssa omista ja muiden lemmikeistä, käytän yleensä hän-pronominia, mutta kotona käyttöni vaihtelee. Minusta eläin voi vallan hyvin olla hän. Eläimillä on oma vahva persoona, ne ovat perheenjäseniä eli siinä mielessä tärkeitä "henkilöitä".”

”Pienestä lapsestakin puhuminen hän-pronominia käyttämällä kuulostaa todella kankealta ja jotenkin turhan hienostelevalta. Hän-pronominia lemmikkieläimistään käyttävät kuulostavatkin siten reaalimaailmasta irtautuneilta.”

”Varsinaisesti nimitysasia taitaa olla sivuseikka, meille koiraihmisille tärkeämpää on se, että lemmikistä puhutaan aina kunnioittavasti. --- Sen vuoksi haluan myös nimittää ainakin omia koiriani mahdollisen arvostavasti – koirathan eivät siitä välitä, mutta minulle se on tärkeää.”