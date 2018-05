Ellie Aalto on turkulainen Instagram-julkkis, valokuvaaja ja luonteeltaan kiivas feministi – Ellie on olemassa, koska nykyään aikuisetkin leikkivät Turkulainen Henna Kiili kulkee kaupungilla Barbie kädessään ja räpsii kuvia nuken omalle Instagram-tilille. Se on aikuisten leikkiä 2010-luvulla, sanoo lelututkija.