Eritahtisuus on monen rakkauden loppu – Asiantuntija: Käy tämä keskustelu, kun haluat tietää, minne suhteesi on matkalla Kesähääsesongin ja lomien kynnyksellä moni pysähtyy pohtimaan pitkästä aikaa suhdettaan. Se on hyvä asia, sanoo psykoterapeutti.