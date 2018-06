”Jos et nyt istu nätisti, niin junan setä suuttuu ja heittää meidät ulos” – Uhkailu voi rauhoittaa riehuvan lapsen hetkellisesti, mutta kostautua myöhemmin

Elämä

Kirjoittaja on lastenpsykiatri, psykoterapeutti ja kolmen lapsen inhimillinen äiti.

haluan pahoitella sala­kuunteluani.Se ei ole kohte­liasta. Tämän tarinan tilanne on kuitenkin niin yleinen ja toistuva, ettei osallisia voi siitä tunnistaa:Paikallis­junassa matkusti eläväinen seurue: puheista päätellen isovanhempi ja kolmevuotias lapsenlapsi. Lapsi keinutteli istuimella, nousi penkille, osoitteli ikkunasta, oli innoissaan. Isovanhempi oli hätää kärsimässä, komenteli lasta vuoroin istumaan, vuoroin rauhoittumaan ja käyttäytymään hyvin.penkillä istuessa oli helppo samastua lapsen intoon – oltiinhan tässä sentään junassa. Matkalla mieltä kiihottaviin seikkailuihin! Ikkunastakin näkyi valtavan kiinnostavia asioita. Lokki! Roskapönttö! Joku iso juttu!Jokainen löytö ansaitsi tulla osoitetuksi, hihkutuksi ja läpikysellyksi.oli helppo tavoittaa isovanhemman ärtymys. Tehottomat ojentamisyritykset huipentuivat viimeiseen uhkaukseen:”Jos et nyt istu nätisti, niin junan setä suuttuu ja heittää meidät ulos”.tehosi. Lapsi nytkähti istuimelle. Niska jäykkänä, vain silmät liikkuen lapsi seurasi katsellaan varsin leppoisan konduktöörin nyökkäilevää ja hymyilevää ohikävelyä.Minusta ei.Välitön vaikutus voi olla toivottu. Mutta miksi opettaa lasta pelkäämään juuri sitä aikuista, joka on paikalla hänenkin turvakseen?omat hermot pettävät, on luonnollista hamuta omaa sanaa pidempää, jolla lasta voi kontrolloida. Arvovaltaa voi yrittää ammentaa ulkopuoliselta. Samalla uhkaileva aikuinen siirtää vastuun ikään kuin itsensä ulkopuolelle:Enhän minä, mutta kun tuo konduktööri.Kun aikuinen uhkailee ”ulosheittämisellä”, lapsi käsittää sen kirjaimellisesti. Kolmivuotias ottaa totena läheisen aikuisen sanan. Lapsen ajattelu ei ole vielä niin itsenäistä, että hän omien havaintojensa perusteella lähtisi kyseenalaistamaan aikuisen tarjoaman selityksen maailmasta.samaa korttia käytetään taajaan, aikuisen hätävarana heittämä uhkaus vakiintuu osaksi lapsen mielenmaisemaa. Koska väärinkäsitystä ei selvitetä, jää ”tieto” elämään totena, jota ei edes tarvitse perustella.”Vihainen setä”- kortti on vain yksi uhkaus aikuisten avuttomuuden pakassa. Yleisessä käytössä ovat myös:”Hammaslääkärit” jotka sitten poraavat ja se kyllä sattuu.”Sossutädit”, jotka vievät huonosti käyttäytyvät lapset lastenkotiin.Ja tietysti ”poliisit”, jotka kohta soitetaan.ei tarvitse ”vihaisuutta” ollakseen auktoriteetti. Konduktööriä olisi voinut käyttää apunakin, lapsen innostusta hyödyntäen. Esimerkiksi näin:”Kohta tulee se junan setä. Kysytäänkö häneltä, paljonko on vielä matkaa?”vihaisuutta ei tarvitsisi siirtää ammatille, johon lapsen tulisi luottaa. Poliisi voi olla ystävä. Hammaslääkäri ei välttämättä ole sadisti.Miksi horjuttaa lapsen luottamusta koko kylän tukeen vain muutaman uhmakohtauksen tähden?