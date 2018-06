Vauvat ymmärtävät toisten ihmisten ajatuksia paremmin kuin moni luulee – Viisi kiinnostavaa faktaa vauvojen ajattelusta

Elämä

Vauvat oppivat maailmasta ja muista ihmisistä paljon jo ennen kuin pystyvät sitä sanoin kertomaan. ”Mielen teorialla” tarkoitetaan kykyä ajatella toisten ihmisten mielentiloja, ajatuksia ja uskomuksia. Sen ajatellaan yleisesti kehittyvän 2–4 vuoden iässä.On kuitenkin yhä enemmän viitteitä siitä, että vauvoillakin on alkeelliset edellytykset hahmottaa, mitä toisten päässä liikkuu.Pikkulapsi näyttäisi erottavan, milloin toisella on väärä ja milloin oikea käsitys asioista. Journal of Neuroscience -lehdessä julkaistussa Illinoisin yliopiston tuoreessa tutkimuksessa seitsenkuiset vauvat istuivat vanhempiensa sylissä mittauspipot päässään ja katselivat videota, jossa näyttelijä joko näki tai ei nähnyt, kun esine siirrettiin paikasta toiseen. Heidän aivoissaan aktivoituivat samat toisten ajatusten prosessointiin liittyvät aivoalueet kuin aikuisillakin.Samanlaisia havaintoja on tehty vauvojen katseesta heidän tarkkaillessaan piiloleikkejä. Vauvat näyttävät yllättyneiltä, jos toinen löytää nuken paikasta, jossa hänen ei pitäisi tietää sen olevan.Vauvat erottavat kuvasarjoista toistuvia kaavoja ennen kuin osaavat edes istua, kertoo Plos One -lehdessä tänä vuonna julkaistu tutkimus. Jo aiemmin on havaittu pikkuvauvojen kiinnittävän huomiota esimerkiksi äänten kestoon ja säännönmukaisuuteen. Nämä abstraktin hahmotuksen alkeet auttavat kaikessa oppimisessa.Vauvat kykenevät myös loogiseen päättelyyn. Pikkuvauva yllättyy, jos pois viety esine ilmestyy taas näkyviin, ja esimerkiksi Emoryn yliopiston tutkimuksessa vuoden ikäiset tekivät videon perusteella nopeasti päätelmiä leikkieläinten keskinäisistä valtasuhteista.