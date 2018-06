Elämä

Suhdeanarkistin ei ole pakko antaa suhteelleen nimeä – ja sekös muita häiritsee

Kirjoittaja on helsinkiläinen kirjallisuuskriitikko.

mikä teidän suhde nyt oikeasti on? Ei tuosta kuviosta ota mitään selvää. Kertokaa jo.Tämäntyyppisillä kommenteilla ahdistellaan joskus ihmisiä, jotka ovat alkaneet viihtyä toistensa seurassa.Mahdollisia vastauksia on monia. On perinteinen seurustelu, ystävyys, deittailu, eksklusiivinen deittailu (ei nähdä muita), panokaveruus (seksiä muttei sitoutumuksia) ja muuta. Ja tietysti se, ettei me itsekään oikein tiedetä.Suurin osa tunnistettavista vastauksista liittyy romantiikkaan tai seksiin. Näyttäisi siltä, että nimeämme ihmissuhteita erityisesti niiden pohjalta.kuvatun ajattelutavan on 2000-luvulla haastanut suhdeanarkiaksi tai ihmissuhdeanarkiaksi kutsuttu ihmissuhdesuuntaus.Yksi sen vallankumouksellisimmista ideoista on ettei suhteelle tarvitse antaa nimeä. Ei ole pakko nimetä ihmissuhdetta ystävyydeksi, seurusteluksi tai kevyeksi säätämiseksi. On vain eri ihmisiä, joiden kanssa tehdään erilaisia asioita.Suhdeanarkiassa suositaan tee-se-itse-ihmissuhteita: ihmiset sopivat omien suhteidensa säännöistä ja käytännöistä sen sijaan että käyttäisivät kulttuurin tar­joamia valmistuotteita kuten ”poikaystävä” tai ”rakastajatar”. Suhdeanarkiassa ei siten voi aina vastata yhdellä tai kahdella sanalla kysymykseen ”mikä tuo teidän juttu siis oikeasti on?”että yksi merkittävä tekijä vaikeuttaa suhdeanarkian leviämistä laajalle: tarve tulla toisten ihmisten näkemäksi. Kun tapailu muutetaan seurusteluksi, ilmaistaan samalla muille, että meillä kahdella on tässä tämmöinen yhteinen juttu ja kohdelkaa meitä sen mukaisesti. Seurustelusuhde on myös viestintää.Suuri enemmistö pariskunnista tahtoo, ei ainoastaan toistensa rakkautta (vaikka onnen huumassa niin ehkä ajatteleekin), vaan myös kaikki katseet ja hymyt ympärillä: te siinä, näemme kyllä, jep jep, te olette pariskunta.