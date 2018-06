Arvoristiriidat voivat nitistää jälleennäkemisen ilon – Psykologi kertoo 7 sääntöä, joita noudattamalla selviät kinkkisestäkin tilanteesta

Elämä

Arvoristiriidat voivat nitistää jälleennäkemisen ilon – Psykologi kertoo 7 sääntöä, joita noudattamalla selviä

Mökkikeittiössä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aina

Kesäisissä

Arvokysymyksiin

1. Mieti: Onko keskustelu kaiken arvoista?

Provosoitumista

”Jos

2. Muista: Jokaisella on omat arvonsa

Jokaisella

3. Paina asia villaisella

Omien

Aina

”Toisinaan on hyvä painaa eri näkemykset villaisella.”

4. Ole avoin näkökulmille

On

Myös

5. Vedä henkeä

Virtanen

”Aina voi myös yrittää kysyä, miksi toinen ajattelee niin kuin ajattelee.”

Jos

Omaa

6. Mieti omaa käytöstäsi

Jos

Vastapuolelle

7. Pysy turvallisissa puheenaiheissa

Jos