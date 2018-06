”Olen kaikille vain ilmaa” – Keskellämme elää ihmisiä, jotka jäävät aina ulkopuolisiksi, ja nyt he kertovat, millaista on olla muiden silmissä näkymätön Näkymättömyys saa ihmisen vihaamaan itseään ja muita. ”Näkymättömän ympärillä on kaksi muuria: ensimmäisen rakentavat muut torjunnallaan. Toisen muurin rakentaa ihminen itse, suojatakseen itseään”, tutkija Juho Saari sanoo.