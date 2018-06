Testaa, oletko oman elämäsi vip – Jokainen rikkoo välillä yhteisiä sääntöjä, mutta miksi jotkut kokevat, että juuri heillä on siihen erityisoikeus?

Elämä

Testaa, oletko oman elämäsi vip – Jokainen rikkoo välillä yhteisiä sääntöjä, mutta miksi jotkut kokevat, että

Meitä

Aina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaistisen

Myös

Aina

Sääntöjen

”Säännöt on ensin opittava, jotta niitä voi rikkoa.”

Pahimmanlaatuista

Suomalaiset