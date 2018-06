Elämä

Näin panet riidat poikki päiväkodissa, kotona, töissä – ja koko yhteiskunnassa

Kolmevuo­tiaamme

Samaan

Etelä-Afrikan

Kun

Jos

ajautui päivä­kodin pihalla pieneen konfliktiin. Kaveri oli heittänyt hiekkaa hänen silmiinsä. Hän oli sitten tönäissyt kyseisen kaverin kumoon. Nyt molemmat itkivät.Rankaisemisen sijasta opettajat turvautuivat sovitteluun. Oli aika kaivaa Hillevi esiin. Lapsille oli opetettu, että kun Hillevi-käsinukke on jollakulla kädessä, muut kuuntelevat hiljaa hänen puhettaan. Molemmat osapuolet saivat se kädessään kertoa toiselle, mitä tapahtui.Molemmat osapuolet saivat kokemuksen kuulluksi tulemisesta. Toiseksi he saivat kuulla, miltä asia näytti toisen perspektiivistä. Ei tullut konfliktia, tuli kohtaaminen.periaatteeseen – astetta vakavamman aiheen parissa – perustuivat Etelä-Afrikan apartheidin jälkeiset totuuskomissiot.Koston ja rankaisemisen sijasta päämääräksi otettiin kuulluksi tuleminen, sovinnon rakentaminen ja yhteinen tulevaisuus. Hirveyksiä ei lakaistu maton alle. Uhrit tulivat kuulluksi, ja tekijöistä moni teki julkisen tunnustuksen. Mutta niihin ei myöskään vastattu omilla hirveyksillä.totuuskomissiot ja lastemme päiväkodissa käytetty MiniWerso -sovittelumenetelmä ovat valitettavasti poikkeus.Valtaosa konflikteista koulun pihalla, parisuhteessa, työpaikalla ja muualla noudattavat tuhoisaa kaavaa: Tuohtunut henkilö huutaa kärjistetyn väitteen. Suuttunut vastapuoli ei edes kuuntele vaan hyökkää takaisin omalla kärjistyksellään. Eräät suurvaltojen johtajat tekevät samaa Twitterissä.Tällaisessa konfliktissa molemmat ovat hyökkäysmoodissa: Tavoitteena ei ole toisen ymmärtäminen vaan toisen voittaminen. Vastapuolen argumenteista etsitään vain heikkouksia, joihin tarttua. Toisen keskeyttäminen, päälle huutaminen, ohi puhuminen ja kysymyksiin vastaamatta jättäminen estävät dialogin.ajaudutte konfliktiin, niin viheltäkää peli poikki. Sitten toimikaa näin:Osapuoli A kertoo mitä tässä tapahtui hänen näkökulmastaan. Miten asiat etenivät, mitä tunteita ne hänessä herättivät, miksi asia hänestä tuntui pahalta tai väärältä. Osapuoli B ei saa keskeyttää lainkaan. Hänen on kuunneltava hiljaa koko puheenvuoro.Sitten osapuoli B kertoo, mitä hänen näkökulmastaan tapahtui. Ja häntä ei nyt saa vuorostaan keskeyttää lainkaan.Vaikka kuinka tekisi mieli, toista ei saa keskeyttää.Kun molemmat ovat aidosti tulleet kuulluiksi, on se jo itsessään eheyttävä kokemus. Ja kun ymmärtää, mitä toisen suuttumuksen taustalla on, paljastuu usein jokin helposti ratkaistavissa oleva juurisyy konfliktille.tämä ei auta, on aika pyytää joku ulkopuolinen sovittelija paikalle. Mutta jos ihmiset vain kykenisivät muistamaan tämän yksinkertaisen ohjeen, hämmentävän moni konflikti ratkeaisi kuin itsestään.