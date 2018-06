Elämä

Lämmin sää parantaa mielialaa, mutta yli 30 asteen helle on tutkitusti liikaa

helteet hellivät Suomea, some täyttyy terassi- ja mökkikuvista. Kylmä juhannus tai musta joulu saavat ihmiset joko avoimesti valittamaan tai jakamaan ironisia meemejä.Säätila heijastuu ihmisten tunnelmiin kuitenkin yleisemminkin, kertoo Plos One -lehdessä huhtikuussa julkaistu kanadalais-yhdysvaltalainen tutkimus. Il­miötä kartoitettiin analysoimalla yli 2,4 miljardia Facebook-postausta ja 1,1 miljardia twiittiä vuosilta 2009–2016.Kun lämpötila nousi, kasvoi tutkimuksen mukaan kaikenlaisten myönteisten tunneilmaisujen määrä aina kahteenkymmeneen lämpöasteeseen saakka. Kun hellelukema ylitti kolmenkymmenen, hyvät fiilikset alkoivat laskea. Sademäärä oli yhteydessä kielteisiin tunteisiin, samoin sankka pilvipeite.Liiallinen kuumuus voi rasittaa ja rankkasade tympäistä, mutta mitattavasti eniten ihmisiin näyttää vaikuttavan päivänvalon kokonaismäärä. Auringonnousun ja auringonlaskun välisen ajan pituus on mielenterveyden ja henkisen hyvinvoinnin kannalta merkitsevin yksittäinen säätekijä, kertoo Journal of Affective Disorders -lehdessä vuonna 2016 julkaistu yhdysvaltalaistutkimus.Sään ja kroonisten kipujen yhteyteen uskoivat jo muinaiset roomalaiset, mutta ilmiötä on ollut vaikea näyttää toteen. Esimerkiksi viime vuonna Pain Medicine -lehdessä julkaistussa australialaistutkimuksessa ilmanpaine, kosteus ja lämpötila eivät vaikuttaneet lainkaan alaselkävaivoista kärsivien tai nivelrikkopotilaiden kipuihin.Miksi moni sitten kokee, että matalapaineella paikkoja kolottaa? Tutkijoiden mukaan selitys voi olla psykologinen: sadesäällä oireisiin tulee kiinnitettyä enemmän huomiota, koska se vastaa odotuksia.