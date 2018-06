Elämä

Ihanaa, miten itsestäänselvää: Helsingin suuren vanhustenkeskuksen ohjelmaan sopivat yhtä somasti päivätanssit

Kirjoittaja on kaupunkitoimittaja.

viikolla minua on liikuttanut erityisesti tämä pieni tapahtuma­tieto: Pride-tapahtuma Kinaporin palvelukeskuksessa perjantaina kello 10–12. Muistelukorttikahvila, Setan seniorien järjestämä Elävä kirjasto, tietoa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta sekä pientä virvoketta tarjolla juhlasalissa.Kinaporihan on yksi Helsingin isoimmista vanhusten palvelukeskuksista, kunnallinen ja suuri.ei ole ensimmäinen osallistuminen Prideen, vaan vastaavia tapahtumia on ollut ennenkin. Setakin on jo pitkään tehnyt myös seniorityötä.Juuri tämä minua tässä ilahduttaakin, enemmän kuin marssit ja karnevaalit. Eleettömyys. Bileitäkin tarvitaan, protestointia myös. Mutta viehättävintä on, ettei tässä ole enää mitään ihmeellistä.Että saman palvelukeskuksen viikko-ohjelmaan sopivat peräkkäin päivätanssit, yhteislaulutilaisuus, mummodisko ja Pride-tapahtuma. Että tasavertaisuus on niin arkinen asia, ettei siitä tarvitse tehdä mitään numeroa.on yhä tekemistä, ilmeisimpänä esimerkkinä translain vaatima lisääntymiskyvyttömyys. On käsittämätöntä, että tällä vuosituhannella yhdeltä ihmisryhmältä edellytetään steriiliyttä. Ja häpeällistä, että näin tehdään Suomessa.Selkeää sortoakin on yhä, saati sitten vaikeammin hahmotettavia tapoja sulkea ulkopuolelle.Aaltoliikettähän tämä muutenkin on. Vaikka tasavertaisuus esiintyy juhlapuheissa, yhteiskunnalla on edelleen miljoona pientä tapaa sanoa, että olet vääränlainen, jos et sovi muottiin. Vaikka harva siihen taitaa täysin sopia.Silti. Kinaporin keskivertokävijä kuuluu sukupolveen, joka on kasvanut maassa, jossa homoseksuaalisuus oli ensin rikos, sitten sairaus.Siitä on mieletön matka maailmaan, jossa käytetään luontevasti sanaa moninaisuus.