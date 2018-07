Suhteen ulko­puolinen seksi on sallittua, ajatteli Kaisa Merelä, 23, ja kertoi siitä oitis video­blogissaan – Tällaista on olla suosittu hyvin­vointi­bloggaaja, jolle seksi on vain aihe muiden joukossa Kaisa Merelä kirjoittaa blogiinsa meren rannalla joogaamisesta ja seksileluvertailusta eron jälkeen. Seksi on hänelle vain yksi aihe muiden joukossa.