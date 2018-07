Maria ja Jarkko Jokelaisen perheessä arki oli yhtä taistelua, mutta sitten syy lasten erikoiseen käytökseen selvisi – Tällaiseksi elämä muodostuu, kun kolmella lapsella on autismikirjon häiriö Arki autismikirjon kanssa kysyy läheisiltä taitoa tulkata maailmaa eri kielelle. Maria ja Jarkko Jokelaisen perheessä on kolme lasta, joilla on autismikirjon häiriö.