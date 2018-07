Iltavirkut kuolevat aamuvirkkuja nuorempina, mutta yökukkumisella voi olla myös positiivisia vaikutuksia elämään

Elämä

Iltavirkut kuolevat aamuvirkkuja nuorempina, mutta yökukkumisella voi olla myös positiivisia vaikutuksia elämä

Iltavirkkujen on todettu masentuvan jopa tuplasti aamuihmisiä useammin, mutta syy-yhteys on epäselvä. Tuoreessa yhdysvaltalaistutkimuksessa havaittiin, että iltaihmiset elivät muita useammin yksin, polttivat tupakkaa ja nukkuivat katkonaisemmin. Kun muut tekijät huomioitiin, aamuvirkkujen riski masentua oli 12–27 prosenttia keskivertoa pienempi ja iltavirkkujen vain muutaman prosentin keskivertoa isompi.Myöhään valvovien heikompi unenlaatu ja yösyöminen voivat vaikuttaa aineenvaihduntaan. Yökukkujilla onkin aamuvirkkuja suurempi riski kakkostyypin diabetekseen, metaboliseen oireyhtymään ja lihaskatoon silloinkin, kun unen määrä on sama. Näin kertoo korealaistutkimus vuodelta 2015.Brittitutkimuksen mukaan iltavirkut myös kuolevat hiukan aamuvirkkuja nuorempina.Vireystyyppi näkyy seuraelämässä. Iltavirkuilla on laajemmat verkostot, heillä on niissä keskeisempi asema ja he pitävät yhteyttä erityisesti kaltaisiinsa yökukkujiin, kertoo anonyymeihin puhelintietoihin perustuva Aalto-yliopiston tutkimus.Terveyden kannalta voisi olla hyväksi, jos työvuorot joustaisivat vireystyypin mukaan. Saksalaisessa tutkimuksessa tehdastyöntekijät voivat paremmin, kun eivät joutuneet rytmilleen vastakkaisiin vuoroihin.Rytmi on osin geneettinen piirre, mutta jossain määrin siihen voi vaikuttaa. Valoisaan aikaan kannattaa liikkua ja ulkoilla, iltaa kohti rauhoittua ja himmentää valaistusta. Iän myötä vuorokausirytmi muuttuu: Harvardin tutkijoiden mukaan se käy myöhäisimmillään 19-vuotiaana ja alkaa sitten aikaistua.