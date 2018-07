Elämä

Vietin kesälomaani

ja museot toimivat monen kaupungin sisäänheittotuotteina.Tuskin olisi koskaan lomanviettopaikakseni valikoitunut Mänttä ilman kuvataideviikkoja, Kajaani ilman runoviikkoja, Kassel ilman Dokumenta’ta ja Figueres ilman Dali-museota. Kun sitten paikalle menen, nautin kulttuurikulttuurin lisäksi myös paikallisesta ruoka- ja juomakulttuurista. Se minkä verotukena saan taiteen kuluttajana, laitan välittömästi kiertoon ravintoloiden arvonlisäverona.ydintehtävä ei ole matkailun edistäminen, mutta sitäkin se on. Kun kulttuurin rahoitusta perustellaan taiteen ulkopuolisilla syillä, voi se tuntua halventavalta. Taiteentekijän näkökulmasta asian voi nähdä toisinkin: kukapa haluaisi tehdä jotain sellaista, joka ei yhtään vaikuta ja vedä.Taiteen itseisarvo tarkoittaa sitä, että taiteen arvo nousee sen omista lähtökohdista, eikä sitä voi mitata sen tuottamalla hyvinvoinnilla tai vauraudella. Hyvinvointia ja vaurautta kulttuuri kuitenkin tuottaa – silloinkin, kun teos kumpuaa ahdistuksesta tai valottaa yhteiskunnallisia epäkohtia. Kulttuurinkuluttajat eivät kaipaa vain kädenlämpöistä, vaan osa ihmisistä haluaa että heitä järkytetään.”Harmiton tuntuu hyvältä, harmillinen ei tunnu hyvältä”, kiteytti taiteentekemisen ristiriitaisen haasteen tuntematon ajattelija.tuottama vauraus ei tarkoita sitä, että taidetta tehtäisiin liiketoimintasuunnitelma toisessa kädessä. Kuitenkin on hyväksi, jos kulttuuria tukevat ja tuottavat tahot, jotka osaavat myydä ja markkinoida. Näin useampi ihminen löytää taiteen äärelle. Ilman rakenteita, kuten taidelaitoksia, kiertuetukia ja apurahoja, syntyisi vähemmän, harvemmalle, amatöörimäisempää ja kapea-alaisempaa kuin mikä nyt Eurooppaa rikastuttaa.Olen kiitollisena käynyt katsomassa esityksiä, joihin mahtuu hädin tuskin yhtä paljon yleisöä kuin on esiintyjiä. Olen nauttien lukenut unohdettuja ja haukuttuja kirjoja. Olen todistanut teoksia, joita olen suorastaan vihannut, koska ne ovat mielestäni olleet niin huonoja.Kaikilla niillä on oikeus olla. Saatanpa itsekin joskus tehdä viheliäisen flopin ja jatkaa silti kirjoittamista. Useimmat suomalaisista tunnistavat sellaisenkin teon arvon, joka ei suoraan tuota pätäkkää.Ranskan Kataloniassa, Perpignanissa. Siellä on Taiteiden yö joka torstai. Kaupunki tuottaa tapahtuman, jossa on sijaa katutaiteen ammattilaisille ja paikallisille harrastajille. Ilman julkista tukea vastaavaa on vaikea tehdä, mutta taloudellisesti tapahtumasta hyötyy takuulla koko kaupunki.Ja minä tietysti matkailijana: sain kävellen kokea kaikenlaista jazzista sirkukseen ja tanssiin. Jotkut esitykset olivat sellaisia, että ne vain huvittivat mukavasti.Viihteellä ja hyvällä mielellä on oma arvonsa niilläkin. Ihminen kaipaa sekä suuria että pieniä elämyksiä kokeakseen elämän merkitykselliseksi.Siksi Suomessa soisikin käytettävän enemmän rahaa kulttuuriin.