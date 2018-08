Painostanko lastani elämään omaa unelmalapsuuttani? – Vanhemmat voivat rakentaa perheen identiteetin lapsen harrastuksen varaan

Elämä

alkaa niin söpösti. Kotona on vähän tylsää lapsen kanssa, tai pienokaisella tuntuu virtaa riittävän päivähoidon jälkeenkin. Naapuriperhe on käynyt läheisessä muskarissa, satubaletissa tai futiskoulussa, ja napero on kovasti tykännyt.Pitäisikö meidänkin? On se jo kuitenkin kolmevuotias.tarkkaan katsoo, niin esikoinen soittelee mummolassa pianoa aika innostuneesti. Mummon mieleen muistuu, miten isäkin kävi kouluikäisenä viulutunneilla.Keskimmäinen lapsi on puolestaan varsin näppärä pallon kanssa. Jalkapallotaustaa ei vanhemmilla ole, mutta eno oli miettinyt nuorena, josko yrittäisi ihan ammattilaiseksi, kyllä hän pallosilmän tunnistaa.Ja nuorin lapsi rakastaa tanssia. Kas kun sattui – äitikin rakastaa tanssia!Nuorena on vitsa väännettävä, mutta se on tehtävä koko perheen voimin. Onko meistä siihen?katsoo treeniperheen menoa kuin Muumit joulua.Syksystä kevääseen nukkuva Muumiperhe ei liian aikaisin talviuniltaan herättyään ymmärtänyt, mikä on tämä joulu, jonka eteen on hosuttava niin kovin. Kotisohvalla mainiosti voiva perhe taas ei käsitä, miksi ihmiset pilaavat iltansa rynnimällä eväspusseineen, välineineen ja aikatauluineen harrastukseen.Mukaan pääsee pienellä panoksella, tai joskus karsinnan, tulikokeen, kautta.Se vaatii uskollisuutta kello kuudelta aamulla ja läpi viikonloppujen. Pakottaa maksamaan, vaikka tässä kuussa ei millään liikenisi.Vanhemmuuteen nyt kuuluu joka tapauksessa uhrauksia, joista hikinen pukuhuone ei ole pahimmasta päästä.Lapsi nauttii, kehittyy, kasvaa. Aikuinenkin saa ystäviä ja oppii leipomaan mokkapaloja. Treenaaminen on perheen jaettu ilo ja intohimo, upea yhteenkuuluvuuden kuuluttaja ja maailman avartaja.Vanhemman tsemppi pysyy helposti yllä, kun lapsikin rakastaa treenaamista. On erityisen imartelevaa, jos lapsi on lahjakas lajissa, jota vanhempi itse ymmärtää tai arvostaa.Mutta söpöys karisee, kun marraskuisina iltoina väännetään lähtemisestä, ihmetellen onko lapsen maha tällä kertaa oikeasti kipeä. Mummokin muistaa yllättäen, että isä kävi aikoinaan kahdella viulutunnilla ennen lopullista kieltäytymistä.Onko sitä pakko käyttää? Ja kenen hyväksi? Lapsen vai vanhemman? Tai suvun?Mitään pakkoa tavoitteelliseen harrastamiseen ei ole. Kaikki eivät jaksa tai halua treenata, ja hyvä niin. Katsojia ja fanejakin tarvitaan.Kaikkeen tärkeään liittyy epäuskon hetkiä, väsymystä, ristiriitaisia tunteita, epävarmuutta. Niiden läpieläminen lapsen rinnalla on osa vanhemmuutta.Motivaatiotaan hakevan lapsen vanhempana miettii, miten suuren osan perheidentiteetistämme olemme rakentaneet juuri tämän harrastuksen varaan.Kuka lapseni olisi, jos hän ei treenaisi? Kuka minä olisin, jos en treenaavan lapsen vanhempi? Painostanko lastani elämään minun unelmalapsuuttani – sen sijaan että antaisin hänen elää omaansa?