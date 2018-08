Elämä

Vasenkätisyys näkyy aivoissa, muttei luonteessa – viisi kiinnostavaa faktaa kätisyydestä

vasenkätisistä introvertteina, älykkäinä ja luovina on pitkälti myytti. Parikymmentä tutkimusta läpikäynyt meta-analyysi vuodelta 2015 kertoo, että älyllisesti lahjakkailla kätisyys vaihteli samoin kuin keskiverto­älykkäilläkin. Vasen- ja oikeakätisten persoonallisuutta selvittäneet uusiseelantilaistutkijat taas eivät havainneet merkittäviä eroja millään osa-alueella. Sekakätiset tosin olivat hiukan introvertimpia kuin vahvasti vasen- tai oikeakätiset.Tarvittaessa melko joustavasti kättä vaihtavat näyttävät ajattelevankin muita joustavammin, to­teaa yhdysvaltalainen tutkimusyhteenveto. Toisaalta Uppsalan yliopiston tutkimuksessa sekakätisillä lapsilla oli muita enemmän kieli-, keskittymis- ja oppimisvaikeuksia.Käsien käyttö on yhteydessä tunteiden järjestymiseen aivoissa. Cornellin yliopiston professoriselittää tätä ”miekka ja kilpi” -teorialla: hallitsevaa kättä on käytetty hyökkäykseen, heikompaa suojautumiseen.Samoin lähestymiskäyttäytymiseen liittyvät tunteet näyttävät sijoittuvan kullakin ihmisellä hallitsevaa kättä ohjaavalle aivopuoliskolle ja välttelevät toiselle.Monet aivotutkimukset on tehty vain oikeakätisillä. Sillä voi Casasanton mukaan olla seurauksia esimerkiksi masennuksen hoidossa: eiväthän uudet sähköstimulaatiomenetelmät toimi, jos tunnealueita kutitellaan väärältä puolelta.Vahvempi käsi ei dominoi niin ylivoimaisesti, etteikö ihminen tarvittaessa oppisi vaikkapa kirjoittamaan ”väärällä” kädellään. Pienessä puolalaistutkimuksessa tämä oli vasenkätisille aluksi helpompaa, mutta harjoittelun myötä oikeakätiset kehittyivät jopa enemmän.