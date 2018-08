Elämä

Kiertely voi olla suoraa ehdotusta seksikkäämpää

”Tulisitko

luokseni katsomaan telkkaria ja juomaan drinkkejä niin, että voin samalla yrittää tehdä sinuun suotuisaa vaikutusta ja päästä harrastamaan kanssasi seksiä?”Sanoi ei kukaan koskaan.Vokottelu on kulttuurissamme alue, jolla ei harrasteta suoraa puhetta. Käytämme yleensä kiertoilmaisuja, vihjailua ja ovelia lauseita, joiden merkitys jää avoimeksi.Suoruus tuntuu helposti epäkohteliaalta, jopa moukkamaiselta. En haluaisi kuulla ihastukseltani treffien lopuksi, että lähdettäisiinkö meille panemaan. Eikä se olisi seksikästäkään. Klassinen ”mennäänkö meille ottamaan vielä yhdet drinkit?” tai ihan vaan ”mennään hei meille” toimisi minulle paremmin. Seksiehdotukset voi jättää yksityiseen tilaan.tai epämääräinen ehdotus auttaa kumpaakin osapuolta kasvojen säilyttämisessä. On vähemmän henkilökohtaista sanoa ei drinkeille kuin seksiehdotukselle.Olen surullisen huono epäsuorassa kommunikaatiossa, mutta en silti halua kuulla treffeillä kovin suoraa puhetta. Yksi syy on se, että kun epäsuora kommunikaatio toimii hyvin, se tiivistää yhteyttä ihmisten välillä. Se osoittaa, että ymmärrämme toi­siamme. Flirtti ja vihjailu seksualisoi treffien tunnelmaa usein tehokkaammin kuin suorasukainen omista tunteista ja haluista kertominen.Epäsuoran kommunikaation huono puoli ovat tietysti väärinkäsitykset. Ehkäpä toinen tosiaan haluaakin vain tarjota drinkit kotonaan. Ehkä flirtti ei ollutkaan flirttiä vaan ystävällisyyttä, vihjailu sittenkin viatonta pohdiskelua. Epäsuoruus johtaa helposti kiusallisiin tilanteisiin.ihmisiä neuvotaan puhumaan avoimesti seksistä. Pitää kertoa toiselle, mitä toivoo ja ei toivo, ja pitää kysyä uusille jutuille suostumusta.Suoruus sopii kuitenkin huonosti tilanteisiin, joissa kaksi ihmistä haluaa seksiä, mutta matka sitä kohti on vasta alussa. Se on usein vihjailujen, epäsuoruuksien, kaksoismerkitysten, väärinymmärrysten ja monien takaporttien reunustama taival.