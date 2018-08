Elämä

Avioelämä muuttaa ihmistä – Viisi seikkaa, jotka muuttuvat, kun parisuhde vakiintuu

Avioelämä muuttaa ihmistä jo liiton alkutaipaleella, kertoo Developmental Psychology -lehdessä julkaistu tuore yhdysvaltalaistutkimus. Aviomiehet muuttuivat keskimäärin tunnollisemmiksi, vaimot taas vähemmän neuroottisiksi. Puolisojen sovinnollisuus sen sijaan väheni ensimmäisen puolentoista vuoden aikana.Vakiintuminen saa ihmisen suunnittelemaan esimerkiksi raha-asioita aiempaa pidemmällä aikajänteellä. Muutos näkyy jo pariskuntien muuttaessa yhteen, eikä avioon astuminen enää pidennä perspektiiviä, kertoo Journal of Marriage and Family -lehdessä julkaistu australialaistutkimus.Yhteiselon aloittaminen lisää henkistä hyvinvointia, eikä avio- ja avoliitolla näyttäisi tässä olevan merkittävää eroa. Selvin onnellisuuspiikki ei tosin kestä kovin kauan, kertoo Cornellin yliopiston tutkimus vuodelta 2012.Vakaassa ihmissuhteessa alkoholia kuluu tyypillisesti vähemmän. Yhdysvaltalaistutkimuksessa vuodelta 2015 naimisiinmenoon liittyvä sosiaalisen roolin muutos vähensi nuorten aikuisten ongelmajuomista jopa dramaattisesti. Paino sen sijaan monilla kasvaa: brittitutkijoiden mukaan naimisissa olevat miehet ovat keskimäärin 1,4 kiloa naimattomia painavampia.Avioliitossa elävä selviää sydänkohtauksesta 14 prosenttia todennäköisemmin kuin naimaton, kertoo laajoihin potilastietokantoihin perustuva Birminghamin yliopiston tutkimus viime vuodelta. Myös naimisissa olevien syöpäpotilaiden on aiemmin todettu elävän naimattomia pidempään. Kehno liitto tosin on haitaksi terveydelle: Michiganin yliopiston tutkimuksen mukaan onnettomassa avioliitossa elävillä naisilla on muita suurempi sydänkohtausriski.