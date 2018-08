Elämä

Miksi moni pitää itseään muita fiksumpana? Psykologian professori vastaa

Miksi

useimmat luulevat olevansa keskivertoa älykkäämpiä? Psykologian professoriMichiganin yliopistosta vastaa:”Ihmisillä on usein harhaluuloja omista älyllisistä kyvyistään. Taustalla piilee ainakin kaksi syytä.Ensinnäkin ihminen yleensä määrittelee älykkyyden itseään imartelevalla tavalla. Jos joku on hyvä matematiikassa, hän ajattelee sen olevan älykkyyden mittari.Muilla ihmisillä vastaava ominaisuus voi olla vaikkapa lukeneisuus, huomaavaisuus tai kielitaito.Toiseksi ihmiset ovat erittäin huonoja tunnistamaan älyllisiä heikkouksiaan. Tästä ilmiöstä käytetään nimeä Dunning-Kruger-vaikutus. Jos joku ei ole kyllin tietävä tai osaava löytääkseen oikeita vastauksia, hän ei yleensä myöskään tunnista, mitkä vastaukset ovat vääriä.Heikosti suoriutuvat eivät siis tunnista omia heikkoja suorituksiaan.Ihminen voi oppia arvioimaan omaa älykkyyttään realistisemmin, kunhan on vain valmis oppimaan uutta. Itseään ei tulisi pitää valmiina tuotoksena vaan jatkuvasti kehittyvänä olentona. Muita ihmisiä kannattaa kuunnella myös silloin, kun heidän tarjoamansa neuvot eivät heti miellytä.”