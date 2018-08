Sophia Wekesalla on ruskeat kiharat hiukset, joita kosketaan luvatta – Ja kun ruskeiden tyttöjen ryhmän vetäjältä kysytään, mistä on hän kotoisin, vastaus ei kelpaa Sophia Wekesan mielestä suomen kielessä ei ole hyviä sanoja määrittelemään ruskeita ja rodullistamista kokevia ihmisiä. Wekesa itse puhuu poceista, joka tulee englanninkielisestä termistä people of color.