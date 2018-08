Elämä

Keski-ikäinen nainen juhlimassa – Uhka vai mahdollisuus?

siitä niin kauan ole, kun vilpittömästi ihmettelin heitä, jotka jäävät kotisohvalle katsomaan telkkaria oman kumppanin kanssa sen sijaan, että lähtevät kavereiden kanssa kapakkaan. Tai no, siitä on itse asiassa todella kauan. Keski-ikä humpsahti päälle kuin hiekka-aavikon yö.Vuosien varrella on tullut ihmeteltyä kavereiden kanssa, miksi meillä ei enää ole vakibaaria. Täti muistelee: vakibaari oli tarpeen aikoina, jolloin kännyköitä ei ollut. Oma kaveriporukkani aloitti aina, niin arkisin kuin viikonloppuisinkin, illan Winkkarista. Ei tarvinnut erikseen sopia, missä nähdään, kun aina nähtiin siellä. Kun Winkkari aikoinaan – siitä on siis varmaan jo yli kaksikymmentä vuotta, kuten melkein kaikesta muustakin – lopetettiin, minä vuodatin kuumia kyyneleitä sen kynnyksellä: ”Eikö nuoruudellani ole mitään merkitystä?” parahdin. Toisekseen baarissa tulee ylipäänsä käytyä niin harvoin, ettei kanta-asiakkuutta pääse syntymään.miksi siitä on niin kauan aikaa, kun on viimeksi muistanut näyttää persettä Doriksen tupakkakoppiin? Ei siitä niin kauan ole – tai itse asiassa on – kun joka viikonloppu oltiin baarissa niin pitkään, että portieerien piti jo ääntään korottaa muijien saamiseksi pihalle. Jolloin aina pikkutunneilla kannettiin pikkumukeja pöytään. Jolloin neljän baarin sulkeuduttua mentiin jatkoille.Silti tuntuu, että tuona yllä kuvattuna keskikaljankultaisena aikana ei tarvinnut useinkaan erikseen suunnitella juhlivansa. Se vain tapahtui osana normaalia viikkokiertoa.Nykyään jos haluaa juhlia, se kalenteroidaan kuukausia etukäteen, jotta kaikki pääsevät paikalle ja lapsenhoito ehditään järjestää. Juhlimiseen kuuluu ruokalista, ryyppyseurueella pitää olla nimi ja tapaamisella joku syy. Viimeisimmät juhlani ovat olleet erään salaseuran ja Suomi–Xinjiang-ystävyysseuran illanvietot, joissa on muun muassa syöty piiraita, sillä mitä vanhempi nainen, sitä parempi piirakka.lapsentekoon nelikymppisenä ryhtynyt ystäväni penäsi aikoinaan turvavastausta huoleensa: ”pääseekö sitten enää baariin”. Minä lupasin ja vannoin, että pääsee. Sitä en kertonut, että kohta ei enää halua, sillä en sitä itsekään vielä tiennyt.En todellakaan ole kauan kuulunut – tai itse asiassa jo tosi kauan – siihen porukkaan, joka menee mieluummin vapaailtana hyvissä ajoin nukkumaan kuin puumaoutletiin.on kivaa olla keski-ikäinen. Onneksi ikä ei ole vain numero, vaan on monella tapaa muuttanut minua vapaammaksi ja rennommaksi ihmiseksi.Menetettyä viinapäätä suren vain silloin, kun olen vanhasta muistista kumonnut tuoppeja kurkkuuni kuin isompikin äijä ja lopputuloksena on kohtuullisen tyylitön jurri. Onneksi olen ihan itse kirjoittanut, että humalaiset naiset ovat uskomattoman hauskoja, joten mitäs sitä häpeämään, että alkoholia juomalla humaltuu.Ehkä pikemminkin kova kestävyys kielisi elämäntavoista, jotka eivät pidemmän päälle ole terveellisiä.