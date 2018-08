Elämä

Ihmiset ovat jalostaneet lemmikeille vauvamaisia piirteitä niiden hyvinvoinnin kustannuksella

Miksi eläimet herättävät ihmisissä ihastusta? Eläinmaantieteen tutkija Nora Schuurman Itä-Suomen yliopistosta vastaa:



”Eniten meissä herättävät myönteisiä tunnereaktioita ihmismäisen näköiset eläimet. Eläimen söpöys perustuu siis sen inhimillistämiselle. Tästä syystä myös monille koiraroduille on jalostettu vauvamaisia piirteitä koiran hyvinvoinnin kustannuksella.



Ihmisen suhdetta lemmikkiin ei voi kuitenkaan typistää söpöyden ihasteluun. Suhde läheiseen eläimeen on verrattavissa ihmissuhteeseen. Eläinkumppanin tuottama ilo ja toisaalta sen kuoleman aiheuttama suru ovat vastaavia sosiaalisia tunteita, joita meillä herää läheisten ihmisten kanssa.



Viime vuosina on esitetty kiinnostava teoria, jonka mukaan ihmisen kyky ymmärtää eläimiä ja samastua niihin olisi kehittynyt muinaisina aikoina metsästämisen avuksi. Tämä metsästäjä-keräilijöiden ominaisuus olisi myös eläinten inhimillistämisen taustalla, ja taipumuksemme ihastella eläimiä saattaa kummuta samasta lähteestä.”