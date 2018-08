Eroajatukset voivat olla hätähuuto tai merkki vakavista ongelmista – asiantuntijat kertovat, milloin parisuhde on pelastettavissa ja milloin ero on vääjäämätön ”Eroajatukset ovat yleisiä, eivätkä välttämättä tarkoita, että pari eroaisi”, sanoo psykoterapian erikoispsykologi Lotta Heiskanen. Entä miten ero sujuu mahdollisimman mutkattomasti, jos eropäätöksestä on täysin varma?