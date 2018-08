Elämä

Ekaluokkalaisen koulu vaikuttaa niin kivalta, että haluaisin itsekin takaisin ala-asteelle

nyt teidän lapsistanne kopin”, lausuu opettaja ensimmäisenä aamuna koulun pihalla.Kurkussa tuntuu jotakin kökköä.Aika, liian nopea. Reppu, liian suuri. Uusi vaihe jännittää hirvittävästi myös vanhempaa.vanhempainillassa olen pudota tuoliltani. Niin hauskalta paikalta koulu vaikuttaa.Pohjoishelsinkiläisellä ekaluokalla on yli 40 oppilasta – ja kaksi opettajaa ja luokkaa. Lukujärjestys ei ole kiveen hakattu vaan joustaa tarpeen mukaan. Pulpetista saa myös nousta, ryhmiä vaihdellaan.Kiusaamista ratkovat esimerkiksi vertaissovittelijat. Wilmasta tulee innostavaa viestiä. Vanhemmat ovat tervetulleita tunnille vaikka auttamaan.ehdottomuus vaikuttaa olevan poissa, omistautuneet opettajat ja keskusteleva henki läsnä.Osaamattomuudesta ei rangaista.”Riittää, kun vaikka kirjoitatte läksyn viereen, että yrititte”, opettaja sanoo.Matematiikkaa opiskellaan unkarilaisten värisauvojen avulla. Varga-Neményi-metodin matematiikan (!) kirjassa kiteytyvät tuoreen koululaisen vanhemman tuntemukset.”Parasta tukea on yhteinen puhuminen ja pohdiskelu. Vanhempien omat kouluaikaiset kokemukset ovat ehkä olleet hyvin erilaisia, joten auttaminen voi olla hämmentävä kokemus.”Kieltämättä. Olisinpa saanut opiskella matematiikkaa näin.elää kuherruskuukautta, mutta haluaisin palata takaisin luokkaan. Voisin pyyhkiä mielestäni kurjat koulumuistot: avoimena rehottavan, rakenteellisen kiusaamisen, pelottavat, autoritääriset opettajat, kaavamaisen suorittamisen ja tulosseurannan.Kerran sain rangaistuksen, kun räpsyttelin virsikirjaa musiikintunnilla. Ja aloitin alakouluni sentään 80-luvulla, en 50-luvulla., opettajissa ja resursseissakin on eroja, mutta oppimisen raamit vaikuttavat olevan nykykoulussa aivan toista.Koulumaailman julkisuuskuvaa dominoivat uupuneet opettajat, kiusaaminen ja homeongelmat, toisaalta Pisa-hypetys. Jossain siinä välillä on parhaimmillaan hyvä tavallinen kouluarki, jonka pitäisi olla kaikkien lasten oikeus.Turvallista ja mukavaa koulupolun alkua kaikille tuoreille koululaisille!