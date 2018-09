Elämä

kun olen ihminen, jonka mielestä kaiken pitää tapahtua heti.”Siinä selitys, jota kuulee mitä erilai­simmissa asia­yhteyksissä. Siihen turvautuu niin sinkku, joka haluaisi saman tien kuulla ihastuksensa tunteista, kuin tyyppi, jota ottaa kamalasti päähän, kun lyhin kauppajono ei etenekään nopeimmin.lapselliselle kärsimättömyydelle on helppo hymähtää: maltti on valttia, hiljaa hyvä tulee ja niin edes päin. Sekä odottamisen viisautta että sen tuottamaa kärsimystä kuvaavia sanontoja on kymmeniä.Kärsimättömän olemista ei tietenkään helpota se, että nykymaailmassa moni asia käy nopeammin kuin koskaan. On itsestään selvää, että sähköposti on perillä parissa sekunnissa ja Uuteen-Seelantiin matkustaa reilussa vuorokaudessa.lukunsa on se, että riittävän stressaantuneena ja kuormittuneena harvan pinna pitää. Ihmisten kärsimättömyyttä ruokkimalla on helppo tapa tehdä rahaa.Ei tarvitse kuin luvata, että toivottu tulos tulee nopeasti ja kivuttomasti, niin diili on tehty.Oikein kärsimättömällä käyttäytymisellä saa helposti tehtyä tilanteesta kuin tilanteesta ikävän niin itselleen kuin muille. Sanonnassa, jonka mukaan hyviä asioita tapahtuu niille, jotka jaksavat odottaa, on totuuden perää.tunnetussa kuulussa kokeessa tutkittiin sitä, kuinka kauan lapset pystyivät olemaan syömättä heidän eteensä asetettua herkkua. Kokeen tulosten mukaan ne, jotka jaksoivat odottaa pitkään, menestyivät aikuisina elämässään paremmin.Koetta on sittemmin versioitu eri tavoin: muun muassa lasten taustatekijöitä on huomioitu paremmin. Tulosten valossa näyttää siltä, että esimerkiksi perheen varakkuudella ja vanhempien koulutustaustalla on vaikutusta siihen, miten lapsi pystyy odottamaan., ettei tuo tulokulma jaksa yllättää ketään, edes malttamatonta itseään: se, ettei kärsivällisyys tahdo riittää, ei suinkaan ole automaattisesti merkki siitä, että on luonteeltaan heikko ihminen, jonka sietäisi ryhtyä pitkäpinnaisemmaksi.Elämä kun on voinut opettaa, että joutuu karvaasti pettymään, jos uskaltaa jäädä odottelemaan. Luottavaisin mielin oleminen on saattanut kostautua lukemattomia kertoja, kun joku muu onkin tullut ja vienyt namusen naaman edestä.jaloa taitoa on onneksi mahdollista ja sangen suositeltavaakin opetella. Se ottaa tietenkin oman aikansa, eihän mikään lihaskaan vahvistu parissa päivässä.Kaikki eivät kuitenkaan lähde tekemään treeniä samalta viivalta. Sen takia niin omaan kuin muidenkin kärsimättömyyteen kannattaa suhtautua – no, kärsivällisesti.