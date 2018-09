Elämä

en ehdi lenkille, on vanhempain­ilta.””Taas menee aikaa hukkaan”, työkaverini toteaa.Nyt se on päällä:Eri puolilla Suomea isät ja äidit sulloutuvat koululuokkiin kuuntelemaan, mitä heidän lapsensa siellä tekevät kaikki päivät. Monissa vanhempainilloissa puhutaan ja puhutaan, mutta ei tunnuta pääsevän mihinkään.on sääli, sillä tutkimustenkin mukaan olisi hyvä, jos vanhempienkin kesken olisi yhteisöllisyyttä. Jos vanhemmat tuntisivat toisensa, kiusaaminen olisi epätodennäköisempää tai siihen voitaisiin paremmin puuttua.Miksi yhteisöllisyyden luominen vanhempien ja opettajien välille sitten on niin vaikeaa?”Opettaja lukea posotti suoraan opetussuunnitelmaa meille vanhemmille niin jännittyneenä, että aloin itsekin jännittää.””Opettaja ei osannut vastata kysymyksiin: Miltä tämä uusi ryhmä vaikuttaa? Miten aiot opettaa?””Miesopettajalla oli vanhempien saapuessa omasta mielestään lupsakkaasti koripallo paitansa alla ja hän vitsaili, ettei kuitenkaan ole raskaana. Tunsin valtavaa myötähäpeää. Mitään asiaa ei ollut.””En jaksanut niitä sisätossujuttuja.”tätä kirjoitusta varten joitakin opettajia ja vanhempia. Heillä oli paljon sanottavaa vanhempainilloista ja miksi ne eivät nykyisellään toimi. Kukaan ei halunnut tulla haastatelluksi aiheesta nimellään tai kasvoillaan.Ymmärrän sen hyvin. Vanhempainilta on todella latautunut tapahtuma. Siihen liittyy niin paljon toiveita ja pelkoja: Pärjäähän lapseni? Vaikutanhan pätevältä opettajalta?Yritys miellyttää kaikkia ja olla ärsyttämättä ketään voi johtaa tilanteeseen, joka ei palvele oikein ketään.vanhemmat ryntäävät kiireisen työpäivän jälkeen kuulemaan lastensa koulunkäynnistä. Monet pettyvät, jos tilaisuudessa keskitytään turhanpäiväisiin pikkuasioihin tai esimerkiksi koulubyrokratiaan, joka ei liity omaan arkeen.Myös se ärsyttää, jos joku muu äiti tai isä alkaa kysyä opettajalta asioita, jotka koskevat vain hänen omaa kullanmuruaan. Joku vanhempi voi myös alkaa itse luennoida omista kasvatusperiaatteistaan.itsekin istunut monissa vanhempainilloissa. Minulla on 18-, 16- ja 13-vuotiaat pojat.Kun lapset olivat pienempiä, oli lapsiperhekaaosta. Koirakin pyöri jaloissa. Halusin silti nähdä kasvotusten lasteni kavereiden vanhempia ja kuulla, miten koulussa menee. Miltä uusi opettaja näyttää ja miten hän puhuu?Sitä ääntä lapseni kuulee päivittäin.Olen myös huokaillut ja valittanut, mitä ajanhukkaa vanhempainillat välillä ovat. Moni käytännön asia selviää nykyään koulun nettisivuilta tai parjatusta Wilmasta.ratkaisu olisi kirkastaa koko vanhempainilta-konseptia. Sitä varten on määriteltävä uudelleen, mitä se vaatii eri osallistujilta.Mieti etukäteen, miksi kutsut vanhemmat paikalle. Onko siihen joku syy?Kerro, näytä kuvia tai videoita siitä, mitä lapset päivän aikana tekevät. Jokapäiväinen arjen taso kiinnostaa meitä vanhempia oikeasti.Kerro luokan ilmapiiristä myös kielteisiä asioita, jos sellaisia on. On kaikkien etu, että vaikeat asiat tuodaan esille. Näin jokainen vanhempi voi myös katsoa itse peiliin ja miettiä, mitä asian ratkaisemiseksi voisi tehdä.Käy käytännön ohjeet läpi vain lyhyesti. Nippelitason jaarittelu vie turhaan ihmisten aikaa.Selvitä etukäteen vastaukset helppoihin kysymyksiin. Sellaisiin, kuten ”miksi meidän koulussamme on vain sähköisiä kirjoja” tai ”miksi ekaluokalla on 50 oppilasta” – näistä vanhemmat todennäköisesti kysyvät.Puhu samoilla sanoilla kuin oppilaille. Vältä kapulakielisiä sanoja eriyttäminen ja integraatio.Älä vie turhaan muiden aikaa esiintymällä itse.Muista, että kanssasi kokoontuvat ihmiset ovat lapsesi kavereiden vanhempia ja opettajan kanssa lapsesi viettää paljon aikaa – ole edes vähän kiinnostunut.Koeta hymyillä mukana, jos vanhemmille järjestetään jotain leikintapaista hassuttelua, kuten satutuolissa istumista.on hyvä muistaa, että kaikilla meillä on omat vahvuutemme vanhempien ryhmässäkin. Kerron esimerkin:Esikoiseni luokalla oli äiti, joka järjesti leirikoululennot Ranskaan tuosta vain ja isä, joka toi jokasyksyisille markkinoille aina vastapoimittuja suppilovahveroita.Kaikki alkoi vanhempainillasta, johon me vanhemmat saavuimme surkeassa säässä hikisinä ja väsyneinä työpäivän päätteeksi.