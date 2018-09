Rahaa ja rattoisaa elämää eikä päivääkään töitä – Alisa Suvanne, 22, aikoo lopettaa työnteon ja niin aikoo moni muukin Alisa Suvanne opiskelee vasta ensimmäistä ammattiaan, mutta haaveilee jo eläkkeelle pääsystä. Samankaltaisia ajatuksia on firettäjillä, joita on maailmalla tuhansia. Nyt ilmiö on rantautumassa Suomeen.