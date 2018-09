Kyläily on vähentynyt jo 40 vuotta, sanoo tutkija, ja syy voi olla kotihäpeässä: ”Ihmiset tunkevat Ikea-kassit täynnä tavaraa lauteiden alle piiloon”

Elämä

Kyläily on vähentynyt jo 40 vuotta, sanoo tutkija, ja syy voi olla kotihäpeässä: ”Ihmiset tunkevat Ikea-kassit

Japanilainen

Sen

Siisti

Ammattijärjestäjänä

”Kyläily on vähentynyt jo 40 vuotta. Tuntuu, että se liittyy osittain paineisiin, joita ihmiset kodista ottavat.”

Epäjärjestys

”Toivon

Miten

”Sotkun takana voi olla hankala elämäntilanne, sairauksia, masennuksia, avioeroja, ruuhkavuosia... Eihän kukaan tarkoituksella kotiaan sotke.”

Sisustuslehtiä

Näin voit pyristellä irti kotihäpeästä