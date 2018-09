Teemu Kunto oli kulutusfanaatikko, kunnes karsi kaiken turhan – Sen jälkeen hän myönsi tyynesti elämänsä olevan merkityksetöntä

Elämä

Teemu Kunto oli kulutusfanaatikko, kunnes karsi kaiken turhan – Sen jälkeen hän myönsi tyynesti elämänsä oleva

Sadetakki. Se on ainoa tavara, jota omaisuutensa minimiin karsinut Teemu Kunto, 40, on pois heittämistään esineistä kaivannut. Kesän sateisessa Provinssirockissa tuli mieleen, että takki olisi sittenkin kannattanut säilyttää. Muuten karsiminen on tuottanut vain iloa.