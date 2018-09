Elämä

Äänensävy voi kertoa enemmän kuin ilme – Neljä neuvoa, miten tulkita toisen ihmisen mielentilaa

1. Kasvonilmeet viestivät tunteistamme muille. Ne eivät silti ole yksiselitteinen kieli, jota kaikki lukisivat aivan samoin. Tulkintoihin vaikuttavat myös yksilölliset käsitykset ja merkitykset, joita katsoja eri tunteisiin liittää. Näin kertoo heinäkuussa Nature Human Behavior -lehdessä julkaistu New Yorkin yliopiston tutkimus. Esimerkiksi mitä lähemmäksi toisiaan ihminen koki pelon ja vihan, sitä samankaltaisemmiksi hän myös visuaalisesti hahmotti niitä ilmaisevat kasvot.



2. Silmät ovat sielun peili, mutta niidenkään viesti ei välity kaikille yhtäläisesti. Cambridgen yliopiston tutkijoiden parikymmentä vuotta sitten kehittämä ”Reading the Mind in the Eyes” -testi osoitti, että ihmisten kyvyssä lukea toisten mielentiloja silmistä on yksilöllisiä eroja ja että naiset suoriutuvat siitä keskimäärin miehiä paremmin. Viime vuonna Molecular Psychiatry -lehdessä julkaistu, yli 89 000 ihmistä kattanut tutkimus vahvisti, että kyvyllä on osittain geneettinen perusta.



3. Joskus voi olla parempi sulkea silmät ja keskittyä vain kuuntelemaan, mitä – ja miten – toinen sanoo. Ihmiset nimittäin lukevat toisten tunteita vuorovaikutus­tilanteissa jopa osuvammin pelkästä äänestä kuin visuaalisista vihjeistä, kertoo viime vuonna julkaistu Yalen yliopiston tutkimus.



4. Kuuntelu ei ainoastaan päihittänyt pelkkää kasvojen tarkkailua, vaan se toimi myös paremmin kuin samanaikainen katselu ja kuuntelu. Tutkijoiden mukaan yksi selitys voi olla, että ihmiset ovat harjaantuneempia kontrolloimaan ilmeitään kuin ääntään. On myös mahdollista, ettei informaation määrä lisääkään tarkkuutta vaan kahden kanavan seuraaminen hankaloittaa tehtävää.