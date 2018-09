Riku Rantala ajatteli ennen, että #metoo ei häntä koske, koska ei hän ole ”ahdistellut” – Nyt Rantala sanoo olleensa väärässä, ja haastaa muut tekemään samoin

Elämä

Riku Rantala ajatteli ennen, että #metoo ei häntä koske, koska ei hän ole ”ahdistellut” – Nyt Rantala sanoo ol

Docventu­resista

Viikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koko

”Ajattelin ennen, että tää ei mulle kuulu millään tavalla, kun en oo ollut itse ahdistelemassa, mutta kyllä se kuuluu.”

Tiistaina

Graniittimöhkäleen

Kyltit ja haaste otetaan vastaan.

#Stopnyt-kampanjan vapaasti ladattavat ja tulostettavat materiaalit löydät täältä https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/09/12/stop-seksuaalinen-torkeily-on-pysaytettava . Docventures tiistaisin Yle TV 2 klo 21. Tiistian 18. syyskuuta aiheena #hetoo.