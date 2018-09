Elämä

Mitä enemmän seksiä haluava pihtaa suhteessa?

Teen

Siinä

Yleensä

Harvassa

Pakan

seksuaali­terapeuttina paljon töitä seksuaa­lisen halun puutetta koke­vien ihmisten kanssa. Teema on mitä monisyisin: ei ole mitään oikeaa tai väärää halun määrää.Sen sijaan suhteessa on lähes aina vähemmän haluava ja enemmän haluava. Eriparisuuden kanssa voi tulla mainiosti toimeen, ja roolit saattavat vuosien mittaan vaihdellakin.Moni tietää kuitenkin omasta kokemuksestaan, että asetelma voi tuottaa myös suurta kärsimystä molemmille osapuolille. Joskus tilanne satuttaa niin paljon, että käytetään negatiivisesti värittynyttä termiä pihdata.vaiheessa kun sekä oma ajatus että keskustelut kumppanin kanssa kiertävät kehää, tekee hyvää sekoittaa pakkaa. Tapani on usein kysyä – tahallisen provokatiivisesti – vähemmän seksiä haluavalta: Mitä enemmän seksiä haluava pihtaa?Mikä on sellainen asia, jonka kanssa vähemmän seksiä haluava joutuu elämään niin sanotusti puutteessa?vähemmän seksiä haluava saa nopeasti kiinni vastauksesta ja nostaa esille esimerkiksi läheisyyden, tuen tai oman tilan tarpeensa. On tilanteita, joissa vähemmän seksiä haluava on vongannut jonkin perään vuosikausia, ja on tilanteita, joissa aihetta ei ole koskaan otettu kunnolla esille.Sellaista suhteen tai elämän osa-aluetta ei taida olla, ettei sillä voisi olla vaikutusta seksuaaliseen haluun – jos ei välittömästi, niin välillisesti ainakin. Suhteen osapuolet ovat aina enemmän kuin osiensa summa, sillä he muodostavat keskenään ainutlaatuisen systeemin.Sen vuoksi yhden osasen puuhaama muutos ei voi olla vaikuttamatta muihin osiin, vaikka pinnalle päin ei näkyisikään alkuun mitään.ovat ne, jotka olisivat antamatta silkkaa ilkeyttään, vaikka siltä enemmän haluavasta saattaakin tuntua. On kiinnostavaa miettiä, mikä tekee jostain kieltäytymisestä tai jonkin ohittamisesta pihtaamista.Näppituntumani mukaan merkittävä ero on siinä, miten jotain pyydetään, miten jostain kieltäydytään, miten kieltäytymiseen reagoidaan ja miten tuohon reaktioon reagoidaan. Ei ole ihme, että lopputuloksena on helposti kaksi ihmistä, joilla on kummallakin paha mieli.Sen vuoksi jossain kohtaa ikiliikkujalta vaikuttavaa kuviota saatetaan alkaa käyttäytyä ei-niin-kivasti, mikä harvemmin piristää sekään kenenkään seksielämää.sekoittamisen lisäksi parit hyötyvät usein siitä, että otetaan muutama askel taaksepäin. Se helpottaa kokonaisuuden hahmottamista. Jo se, että omasta kuviosta tulee tietoisemmaksi, voi auttaa siinä, että sen liike vähän hidastuu.Silloin saa selvemmin kiinni siitä, mitkä kaikki tekijät vauhdittavat kuviota ja mihin niistä voisi kenties ensimmäisenä vaikuttaa.