Miksi sanotaan, että etenkin vanhoja ihmisiä pitää kunnioittaa? Tutkija vastaa

Juttu on osa Miksi-sarjaa, jossa asiantuntija vastaa lyhyesti yhteen omaa alaansa koskevaan kysymykseen.

sanotaan, että etenkin ikääntyneitä pitää kunnioittaa? Gerontologian professoriTampereen yliopistosta:”Vanhojen ihmisten kunnioittaminen ja arvostaminen on ollut aina yhteisön menestymisen edellytys. Etenkin perinteiset metsästäjä-keräilijät ja maanviljelijät ovat olleet täysin riippuvaisia aiempien sukupolvien keräämästä tiedosta.Myös nykyajan suomalaisissa perheissä vanhoja ihmisiä arvostetaan heidän elämänkokemuksensa vuoksi. Ikäihmisillä on vuosien mukanaan tuomaa suhteellisuudentajua, ja he voivat esimerkiksi tarjota lapsille ja nuorille tärkeää emotionaalista tukea.Vaikka perheissä vanhoja ihmisiä saatetaan yhä pitää arvossa, yhteiskunnallisella tasolla kunnioitus on kateissa. Yhteiskuntamme arvostaa rahaa, röyhkeyttä, nuoruutta ja epäkypsää käytöstä. Vanhojen ihmisten syrjintä ja laiminlyöminen hyväksytään.Oikeuksia esimerkiksi vammaisetuihin rajoitetaan iän perusteella, eikä ikääntyneiden ääni kuulu mielipidetiedusteluissa. Samaan aikaan, kun kaikkein vanhimpien määrä kasvaa ennätysvauhtia, palveluja ajetaan alas. Suomi käyttää jo nyt huomattavasti vähemmän resursseja ikääntyneiden hoitoon kuin vaikkapa Ruotsi, mutta yhä uusia leikkauksia suunnitellaan. Ikäihmisten jättäminen yksin ja heitteille ei ole sattumaa vaan valitun politiikan tulos.Jos haluamme osoittaa kun­nioitusta vanhoja kohtaan, erilaisista ikäsyrjinnän muodoista pitäisi päästä eroon. Vanhoille ihmisille tulee taata se hoiva ja turva, jota he tarvitsevat.”