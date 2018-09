Elämä

Ensitreffit alttarilla -ohjelman asiantuntija Marianna Stolbow: "Miesten ja naisten vastakkain­asettelu julkis

Minun on vaikeaa hahmottaa maailmaa jakamalla se meihin ja muihin. Siksi myös ajatus meistä naisista ja niistä miehistä on minulle vähintäänkin vaikea, työssäni parisuhdekouluttajana mahdoton.



Koulutan sote-alan ammattilaisia ero- ja parisuhdetyöhön.



Mikäli yksinkertaistaisin asioita kahden sukupuolen lokeroihin, leikkaisin osan aikuisväestöstä parisuhdetyöstäni pois.



Leikkaisin pois ne miehet, jotka puhuvat loputtomasti tunteistaan, äksyilevät hormonihöyryissään ja tarvitsevat lempeän, romanttisen ilmapiirin, jotta innostuisivat seksistä.



Leikkaisin pois ne naiset, jotka eivät tosiaankaan kaipaa rakastelun jälkeen yhtään ylimääräistä sanaa vaan kääntävät orgasmiin tyytyväisenä selkänsä sujuvasti kumppanilleen ja nukahtavat. Vieläpä kuorsaavat nukkuessaan.



Leikkaisin pois kaikki ne aikuiset, jotka eivät istu yleisiin oletuksiin sukupuolensa käytöstavoista. Ja oikein isolla veitsellä leikkaisin pois ne, jotka eivät istu kumpaankaan kahdesta sukupuolesta.



Sukupuoliin liitettävät ominaisuudet katoavat täysin kun kuuntelen työssäni yksilön tarinaa: toiveet, pelot ja odotukset hyvästä kohtelusta risteilevät ja näyttävät toisiltaan sukupuolista riippumatta. Samaan aikaan julkisessa keskustelussa jatkuu loputon sukupuoliin pohjaava yleis- ja yleistyskeskustelu:



Onko miehen kuva muuttumassa? Vaativatko naiset nykyisin miehiltään kaikkea ja samalla kaiken vastakohtaa?



Näin ruokitut mielikuvat luovat tarinaa siitä, minkälainen tämän hetken miehen, naisen ja parisuhteen tulisi olla – ja samalla syöttävät riitapesäkkeitä perheisiin.



Sillä kukaan ei ole prototyypin kaltainen, kukaan meistä ei vastaa oletuksia eikä odotuksia. Siksi tuotamme kumppanillemme toistuvasti pettymyksiä. Pettymyksestä syntyy riitaa ja jopa vihaa.



Et ole sitä, mitä minä odotan mieheltä tai naiselta, ja siten oletan sinulta. En kuule yksilöä odotusteni ja oletusteni takaa.



Ryhmissäni ei puhutakaan naisten tavoista tai miesten tavoista, naisten toiveista tai miesten toiveista, siksi, ettei kukaan koskaan tuntisi oloaan vääränlaiseksi. Ei riittävän naiseksi tai mieheksi, koska ei tunnista itseään siitä tyypistä, joka parisuhdekeskusteluissa noukitaan edustamaan valtaosaa naisista.



Tai ei millään lailla tunnista itseään siitä puhumattomasta miestyypistä, josta yhä yritetään meille jankuttaa.



Aivan kuin ihmiset eivät itse tietäisi, kuinka monta mykkään vihaan käpertynyttä naista he ovat suvussaan nähneet. Tai kuinka monta herkkää miestä, jonka halu kuolee heti kun talossa äksyillään tai nalkutetaan.



Nais-miesjakokeskustelut eivät siis ainoastaan ole virheellisiä. Ne ovat perherauhan kannalta vaarallisia.