Tulevaisuuden ruokatrendi on yksinsyöminen, uskoo tutkija Sami Koponen – Hollannissa on jo ravintoloita, joissa on vain yhden hengen pöytiä

Elämä

Tulevaisuuden ruokatrendi on yksinsyöminen, uskoo tutkija Sami Koponen – Hollannissa on jo ravintoloita, joiss

Tutkija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sami

”Kympin kulho loistavaa ramenia katuruokapaikassa voi olla yhtä arvostettua kuin kalliin ravintolan illallinen.”

Koposen

Yhdeksi

”Siinä tosiaan osin hävitetään syömisen perusfunktio, joka on ollut ravitsemus.”

Myös

Koponen

Tutkija

On

Sami Koponen

Näistä en luovu